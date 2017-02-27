|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лют, 2023 19:36
Хомякоид написав: Investor_K написав:
Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100
Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.
Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19142
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2448 раз.
- Подякували: 3046 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 лют, 2023 19:40
Starikan написав: Хомякоид написав: Investor_K написав:
Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100
Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.
Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50
Торг уместен?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8504
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 836 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 лют, 2023 20:03
Realist написав:
В березні буде підвищення пенсій +20%. Це могло б вплинути на курс, але як ви знаєте, у нас зараз всі внутрішні податки ідуть на армію, а на проїдання нам дають гроші партнери. Тому не очікую суттєвої реакції курсу на це...
Однак, для виплат пiдвищених пенсій Мінфіну вигідніше продавати валюту по низькому курсу гривні.
-
Honestus
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 26.12.22
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32076
|35581274
|
Пон 20 лют, 2023 15:31
чик
|
|1708
|12699211
|
|
|7975
|22886831
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|