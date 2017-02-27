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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10325103261032710328

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 114
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
29%
33
40,50-41,00
19%
22
41,00-41,50
11%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
13
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 19:36

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100


Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.

Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 19:40

  Starikan написав:
  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100


Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.

Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50

Торг уместен?
Investor_K
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Повідомлень: 8504
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 20:03

  Realist написав:В березні буде підвищення пенсій +20%. Це могло б вплинути на курс, але як ви знаєте, у нас зараз всі внутрішні податки ідуть на армію, а на проїдання нам дають гроші партнери. Тому не очікую суттєвої реакції курсу на це...

Однак, для виплат пiдвищених пенсій Мінфіну вигідніше продавати валюту по низькому курсу гривні. :(
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