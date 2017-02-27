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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10325103261032710328

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 114
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
29%
33
40,50-41,00
19%
22
41,00-41,50
11%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
13
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 19:36

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100


Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.

Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 19:40

  Starikan написав:
  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100


Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.

Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50

Торг уместен?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 20:03

  Realist написав:В березні буде підвищення пенсій +20%. Це могло б вплинути на курс, але як ви знаєте, у нас зараз всі внутрішні податки ідуть на армію, а на проїдання нам дають гроші партнери. Тому не очікую суттєвої реакції курсу на це...

Однак, для виплат пiдвищених пенсій Мінфіну вигідніше продавати валюту по низькому курсу гривні. :(
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:32

  Investor_K написав:
  Starikan написав: Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50
Торг уместен?

С холодильником и кассой самообслуживания не поторгуешься.
Кстати, кефир (Kefir) делает фирма, основанная киевлянином - эмигрантом 1976 года. Продается практически везде, видимо, пользуется спросом в наших местах.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:48

  Starikan написав:
  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100


Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.

Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50

Не Словакия конечно, но и в правь не дорого еще..
Возможно на самый не дорогой товар от простого производителя...
Соискатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 22:42

  Дюрі-бачі написав:Є ще одна величезна проблема: банки не дають чіткої формули: от маєш 300к зарплати і стільки ж надходжень ФОП: скільки готівки для фінмона можна ними пояснити?

Как это не дают? Приват и Альфа мне два года назад сказали достаточно чётко: зарплата в пояснительную сумму засчитывается в полном объёме. От дохода ФЛП, занимающегося торговлей, засчитывается 30%. От занимающегося услугами - 70%. Или это не банки? Или то было давно и не правда, а в этом году уже не говорят?
moveton
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1
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 22:43

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100


Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.

Категория товара влияет ещё на фактор цены
Конкретно по рыбе, ну и по йогуртам тоже, органик>>меньше органик>>... и так до окорочков синей,павшей в бою за корм,птицы
По маслу сейчас уточню, может то на наше подсолнечное по 2,70=110грн продают
барабашов
 
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