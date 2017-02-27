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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лют, 2023 19:36
Хомякоид написав: Investor_K написав:
Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100
Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.
Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50
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Starikan
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Додано: Пон 20 лют, 2023 19:40
Starikan написав: Хомякоид написав: Investor_K написав:
Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100
Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.
Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50
Торг уместен?
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Investor_K
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Додано: Пон 20 лют, 2023 20:03
Realist написав:
В березні буде підвищення пенсій +20%. Це могло б вплинути на курс, але як ви знаєте, у нас зараз всі внутрішні податки ідуть на армію, а на проїдання нам дають гроші партнери. Тому не очікую суттєвої реакції курсу на це...
Однак, для виплат пiдвищених пенсій Мінфіну вигідніше продавати валюту по низькому курсу гривні.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 21:32
Investor_K написав: Starikan написав:
Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50
Торг уместен?
С холодильником и кассой самообслуживания не поторгуешься.
Кстати, кефир (Kefir) делает фирма, основанная киевлянином - эмигрантом 1976 года. Продается практически везде, видимо, пользуется спросом в наших местах.
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Starikan
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Додано: Пон 20 лют, 2023 21:48
Starikan написав: Хомякоид написав: Investor_K написав:
Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100
Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.
Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50
Не Словакия конечно, но и в правь не дорого еще..
Возможно на самый не дорогой товар от простого производителя...
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Соискатель
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Додано: Пон 20 лют, 2023 22:42
Дюрі-бачі написав:
Є ще одна величезна проблема: банки не дають чіткої формули: от маєш 300к зарплати і стільки ж надходжень ФОП: скільки готівки для фінмона можна ними пояснити?
Как это не дают? Приват и Альфа мне два года назад сказали достаточно чётко: зарплата в пояснительную сумму засчитывается в полном объёме. От дохода ФЛП, занимающегося торговлей, засчитывается 30%. От занимающегося услугами - 70%. Или это не банки? Или то было давно и не правда, а в этом году уже не говорят?
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Додано: Пон 20 лют, 2023 22:43
Хомякоид написав: Investor_K написав:
Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100
Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.
Категория товара влияет ещё на фактор цены
Конкретно по рыбе, ну и по йогуртам тоже, органик>>меньше органик>>... и так до окорочков синей,павшей в бою за корм,птицы
По маслу сейчас уточню, может то на наше подсолнечное по 2,70=110грн продают
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барабашов
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