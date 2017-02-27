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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лют, 2023 20:03
Realist написав:
В березні буде підвищення пенсій +20%. Це могло б вплинути на курс, але як ви знаєте, у нас зараз всі внутрішні податки ідуть на армію, а на проїдання нам дають гроші партнери. Тому не очікую суттєвої реакції курсу на це...
Однак, для виплат пiдвищених пенсій Мінфіну вигідніше продавати валюту по низькому курсу гривні.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 22:42
Дюрі-бачі написав:
Є ще одна величезна проблема: банки не дають чіткої формули: от маєш 300к зарплати і стільки ж надходжень ФОП: скільки готівки для фінмона можна ними пояснити?
Как это не дают? Приват и Альфа мне два года назад сказали достаточно чётко: зарплата в пояснительную сумму засчитывается в полном объёме. От дохода ФЛП, занимающегося торговлей, засчитывается 30%. От занимающегося услугами - 70%. Или это не банки? Или то было давно и не правда, а в этом году уже не говорят?
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Додано: Вів 21 лют, 2023 01:12
Дюрі-бачі написав: alex636 написав:
Будет ли 1-1?В течении 2 месяцев...
Я прогнозую що буде, але десь влітку.
уже проходили это, два раза в одну и ту же реку не зайдем. Тем более когда многие этого ждут.
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