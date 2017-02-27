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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10325103261032710328

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 114
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
29%
33
40,50-41,00
19%
22
41,00-41,50
11%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
13
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 20:03

  Realist написав:В березні буде підвищення пенсій +20%. Це могло б вплинути на курс, але як ви знаєте, у нас зараз всі внутрішні податки ідуть на армію, а на проїдання нам дають гроші партнери. Тому не очікую суттєвої реакції курсу на це...

Однак, для виплат пiдвищених пенсій Мінфіну вигідніше продавати валюту по низькому курсу гривні. :(
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 22:42

  Дюрі-бачі написав:Є ще одна величезна проблема: банки не дають чіткої формули: от маєш 300к зарплати і стільки ж надходжень ФОП: скільки готівки для фінмона можна ними пояснити?

Как это не дают? Приват и Альфа мне два года назад сказали достаточно чётко: зарплата в пояснительную сумму засчитывается в полном объёме. От дохода ФЛП, занимающегося торговлей, засчитывается 30%. От занимающегося услугами - 70%. Или это не банки? Или то было давно и не правда, а в этом году уже не говорят?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 01:12

  Дюрі-бачі написав:
  alex636 написав:Будет ли 1-1?В течении 2 месяцев...
Я прогнозую що буде, але десь влітку.

уже проходили это, два раза в одну и ту же реку не зайдем. Тем более когда многие этого ждут.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 02:44

  moveton написав:Как это не дают? Приват и Альфа мне два года назад сказали достаточно чётко: зарплата в пояснительную сумму засчитывается в полном объёме. От дохода ФЛП, занимающегося торговлей, засчитывается 30%. От занимающегося услугами - 70%. Или это не банки? Или то было давно и не правда, а в этом году уже не говорят?


Возможно оффтоп. Но каким образом приват и альфа определят услуги у вас или торговля в ФОПе? В "ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ" вы указываете сумму за год (например) и квэд-ы, при чем они могут быть разные (как продажи, так и услуги) и сколько угодно. Или банки у вас просят выписку за последний год с назначением платежей? сомневаюсь. В конце прошлого года ПУМБ замечательно засчитал декларацию за 2021 год на все 100%..
overfin
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 03:00

  overfin написав:Возможно оффтоп. Но каким образом приват и альфа определят услуги у вас или торговля в ФОПе? В "ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ" вы указываете сумму за год (например) и квэд-ы, при чем они могут быть разные (как продажи, так и услуги) и сколько угодно. Или банки у вас просят выписку за последний год с назначением платежей? сомневаюсь.

Не, не просят. Но в моём случае были только услуги и мне урезки до 70% уже не хватило для прохода финмона, поэтому дальше я не расспрашивал. Про 30% для торгашей мне упомянули так, по ходу дела, чтобы я меньше возмущался, что мне засчитывают только 70%.

  overfin написав:В конце прошлого года ПУМБ замечательно засчитал декларацию за 2021 год на все 100%..

В общем, не удивлён. В каждом банке свои погремушки. Приват ещё и соглашался декларации учитывать только за два последних года, а Альфа за десять. Опять же, прошлый год был военным - могли требования финмона несколько ослабиться. Для ОВГЗ точно так произошло. Не исключено, что и в пределах одного банка для разных целей разный учёт источников. Спрашивать нужно. Вот в то, что банк скрывает как он учитывает эти декларации, почему-то не верится.
moveton
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