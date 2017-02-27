Додано: Вів 21 лют, 2023 03:00

overfin написав: Возможно оффтоп. Но каким образом приват и альфа определят услуги у вас или торговля в ФОПе? В "ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ" вы указываете сумму за год (например) и квэд-ы, при чем они могут быть разные (как продажи, так и услуги) и сколько угодно. Или банки у вас просят выписку за последний год с назначением платежей? сомневаюсь. Возможно оффтоп. Но каким образом приват и альфа определят услуги у вас или торговля в ФОПе? В "ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ" вы указываете сумму за год (например) и квэд-ы, при чем они могут быть разные (как продажи, так и услуги) и сколько угодно. Или банки у вас просят выписку за последний год с назначением платежей? сомневаюсь.

overfin написав: В конце прошлого года ПУМБ замечательно засчитал декларацию за 2021 год на все 100%.. В конце прошлого года ПУМБ замечательно засчитал декларацию за 2021 год на все 100%..

Не, не просят. Но в моём случае были только услуги и мне урезки до 70% уже не хватило для прохода финмона, поэтому дальше я не расспрашивал. Про 30% для торгашей мне упомянули так, по ходу дела, чтобы я меньше возмущался, что мне засчитывают только 70%.В общем, не удивлён. В каждом банке свои погремушки. Приват ещё и соглашался декларации учитывать только за два последних года, а Альфа за десять. Опять же, прошлый год был военным - могли требования финмона несколько ослабиться. Для ОВГЗ точно так произошло. Не исключено, что и в пределах одного банка для разных целей разный учёт источников. Спрашивать нужно. Вот в то, что банк скрывает как он учитывает эти декларации, почему-то не верится.