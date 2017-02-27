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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лют, 2023 20:03
Realist написав:
В березні буде підвищення пенсій +20%. Це могло б вплинути на курс, але як ви знаєте, у нас зараз всі внутрішні податки ідуть на армію, а на проїдання нам дають гроші партнери. Тому не очікую суттєвої реакції курсу на це...
Однак, для виплат пiдвищених пенсій Мінфіну вигідніше продавати валюту по низькому курсу гривні.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 22:42
Дюрі-бачі написав:
Є ще одна величезна проблема: банки не дають чіткої формули: от маєш 300к зарплати і стільки ж надходжень ФОП: скільки готівки для фінмона можна ними пояснити?
Как это не дают? Приват и Альфа мне два года назад сказали достаточно чётко: зарплата в пояснительную сумму засчитывается в полном объёме. От дохода ФЛП, занимающегося торговлей, засчитывается 30%. От занимающегося услугами - 70%. Или это не банки? Или то было давно и не правда, а в этом году уже не говорят?
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moveton
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1
Додано: Вів 21 лют, 2023 01:12
Дюрі-бачі написав: alex636 написав:
Будет ли 1-1?В течении 2 месяцев...
Я прогнозую що буде, але десь влітку.
уже проходили это, два раза в одну и ту же реку не зайдем. Тем более когда многие этого ждут.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 02:44
moveton написав:
Как это не дают? Приват и Альфа мне два года назад сказали достаточно чётко: зарплата в пояснительную сумму засчитывается в полном объёме. От дохода ФЛП, занимающегося торговлей, засчитывается 30%. От занимающегося услугами - 70%. Или это не банки? Или то было давно и не правда, а в этом году уже не говорят?
Возможно оффтоп. Но каким образом приват и альфа определят услуги у вас или торговля в ФОПе? В "ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ" вы указываете сумму за год (например) и квэд-ы, при чем они могут быть разные (как продажи, так и услуги) и сколько угодно. Или банки у вас просят выписку за последний год с назначением платежей? сомневаюсь. В конце прошлого года ПУМБ замечательно засчитал декларацию за 2021 год на все 100%..
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Додано: Вів 21 лют, 2023 03:00
overfin написав:
Возможно оффтоп. Но каким образом приват и альфа определят услуги у вас или торговля в ФОПе? В "ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ" вы указываете сумму за год (например) и квэд-ы, при чем они могут быть разные (как продажи, так и услуги) и сколько угодно. Или банки у вас просят выписку за последний год с назначением платежей? сомневаюсь.
Не, не просят. Но в моём случае были только услуги и мне урезки до 70% уже не хватило для прохода финмона, поэтому дальше я не расспрашивал. Про 30% для торгашей мне упомянули так, по ходу дела, чтобы я меньше возмущался, что мне засчитывают только 70%.
overfin написав:
В конце прошлого года ПУМБ замечательно засчитал декларацию за 2021 год на все 100%..
В общем, не удивлён. В каждом банке свои погремушки. Приват ещё и соглашался декларации учитывать только за два последних года, а Альфа за десять. Опять же, прошлый год был военным - могли требования финмона несколько ослабиться. Для ОВГЗ точно так произошло. Не исключено, что и в пределах одного банка для разных целей разный учёт источников. Спрашивать нужно. Вот в то, что банк скрывает как он учитывает эти декларации, почему-то не верится.
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1
Додано: Вів 21 лют, 2023 08:58
Запорожье
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2
Додано: Вів 21 лют, 2023 09:26
Honestus написав: Realist написав:
В березні буде підвищення пенсій +20%. Це могло б вплинути на курс, але як ви знаєте, у нас зараз всі внутрішні податки ідуть на армію, а на проїдання нам дають гроші партнери. Тому не очікую суттєвої реакції курсу на це...
Однак, для виплат пiдвищених пенсій Мінфіну вигідніше продавати валюту по низькому курсу гривні.
менший курс - менше гривень, Л - логіка
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2
Додано: Вів 21 лют, 2023 09:29
Трохи дивно, але Київ стартує єдиними курсами по долару: 39.70 на 39.77.
По євро є розбіжності, але орієнтир 42.05 на 42.15.
Боковик, навіть пан президент USA Байден ніяк не вплинув на валютний ринок)).
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4
Додано: Вів 21 лют, 2023 09:48
Proofy написав: Дюрі-бачі написав: alex636 написав:
Будет ли 1-1?В течении 2 месяцев...
Я прогнозую що буде, але десь влітку.
уже проходили это, два раза в одну и ту же реку не зайдем. Тем более когда многие этого ждут.
А что должно повлиять на 1-1?
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Додано: Вів 21 лют, 2023 10:35
somilitark написав:
Трохи дивно, але Київ стартує єдиними курсами по долару: 39.70 на 39.77.
По євро є розбіжності, але орієнтир 42.05 на 42.15.
Боковик, навіть пан президент USA Байден ніяк не вплинув на валютний ринок)).
Навпаки він додав ринку впевненості та стабільності.
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