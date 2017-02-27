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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лют, 2023 12:08
remark написав: somilitark написав:
Трохи дивно, але Київ стартує єдиними курсами по долару: 39.70 на 39.77.
По євро є розбіжності, але орієнтир 42.05 на 42.15.
Боковик, навіть пан президент USA Байден ніяк не вплинув на валютний ринок)).
Навпаки він додав ринку впевненості та стабільності.
Згоден, тепер я побачив цю упевненість.
Київ скорегувався:
долар 39.66 на 39.73,
євро 42 або 41.95, продаж від 42.12 і трошки вище.
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4
Додано: Вів 21 лют, 2023 12:14
edvardd написав:
Запорожье
39,80/39,85
42,20/42,35
39,75/39,80
42,10/42,25
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2
Додано: Вів 21 лют, 2023 12:28
edvardd написав:
39,75/39,80
42,10/42,25
Коли вже зупинеться це падіння?
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