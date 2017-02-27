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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лют, 2023 12:08
remark написав: somilitark написав:
Трохи дивно, але Київ стартує єдиними курсами по долару: 39.70 на 39.77.
По євро є розбіжності, але орієнтир 42.05 на 42.15.
Боковик, навіть пан президент USA Байден ніяк не вплинув на валютний ринок)).
Навпаки він додав ринку впевненості та стабільності.
Згоден, тепер я побачив цю упевненість.
Київ скорегувався:
долар 39.66 на 39.73,
євро 42 або 41.95, продаж від 42.12 і трошки вище.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 12:14
edvardd написав:
Запорожье
39,80/39,85
42,20/42,35
39,75/39,80
42,10/42,25
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Додано: Вів 21 лют, 2023 12:28
edvardd написав:
39,75/39,80
42,10/42,25
Коли вже зупинеться це падіння?
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Додано: Вів 21 лют, 2023 12:48
на 36,6))))
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Додано: Вів 21 лют, 2023 12:49
Investor_K написав: edvardd написав:
39,75/39,80
42,10/42,25
Коли вже зупинеться це падіння?
Я знаю де дно, це 37.45 плюс маленький гешефт за заморозку на 3 місяці власних коштів.
Зроблю припущення, що дно це 38 грн. за долар.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 13:01
Investor_K написав: edvardd написав:
39,75/39,80
42,10/42,25
Коли вже зупинеться це падіння?
тоді , коли зникне дефіцит гривні
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Додано: Вів 21 лют, 2023 13:03
Investor_K написав: edvardd написав:
39,75/39,80
42,10/42,25
Коли вже зупинеться це падіння?
39,55
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Додано: Вів 21 лют, 2023 13:43
Киев,$ отдают по 39.68 Как и писали выше - прыжок. Но только в пропасть
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Игорь
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Додано: Вів 21 лют, 2023 14:05
В этих условиях спасать кровные означает - слить валюту по хорошему курсу.
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Investor_K
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Додано: Вів 21 лют, 2023 14:07
Игорь написав:
Киев,$ отдают по 39.68 Как и писали выше - прыжок. Но только в пропасть
Я, коли взяв півторашечку в Приваті по 39,65 у пятницю, думав що непогано баланс дол./грн. у себе вирівняв..... Але скоро може виявитися що "могло буть і краще"
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