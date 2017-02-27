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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10327103281032910330>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 117
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
3%
4
39,50-40,00
12%
14
40,00-40,50
29%
34
40,50-41,00
19%
22
41,00-41,50
11%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:08

  remark написав:
  somilitark написав:Трохи дивно, але Київ стартує єдиними курсами по долару: 39.70 на 39.77.
По євро є розбіжності, але орієнтир 42.05 на 42.15.
Боковик, навіть пан президент USA Байден ніяк не вплинув на валютний ринок)).


Навпаки він додав ринку впевненості та стабільності.

Згоден, тепер я побачив цю упевненість.
Київ скорегувався:
долар 39.66 на 39.73,
євро 42 або 41.95, продаж від 42.12 і трошки вище.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:14

  edvardd написав:Запорожье
39,80/39,85
42,20/42,35

39,75/39,80
42,10/42,25
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edvardd написав:39,75/39,80
42,10/42,25


Коли вже зупинеться це падіння?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

на 36,6))))
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:49

  Investor_K написав:
  edvardd написав:39,75/39,80
42,10/42,25


Коли вже зупинеться це падіння?

Я знаю де дно, це 37.45 плюс маленький гешефт за заморозку на 3 місяці власних коштів.
Зроблю припущення, що дно це 38 грн. за долар.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:01

  Investor_K написав:
  edvardd написав:39,75/39,80
42,10/42,25


Коли вже зупинеться це падіння?
тоді , коли зникне дефіцит гривні
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:03

  Investor_K написав:
  edvardd написав:39,75/39,80
42,10/42,25


Коли вже зупинеться це падіння?

39,55
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев,$ отдают по 39.68 Как и писали выше - прыжок. Но только в пропасть
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:05

В этих условиях спасать кровные означает - слить валюту по хорошему курсу.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:07

  Игорь написав:Киев,$ отдают по 39.68 Как и писали выше - прыжок. Но только в пропасть


Я, коли взяв півторашечку в Приваті по 39,65 у пятницю, думав що непогано баланс дол./грн. у себе вирівняв..... Але скоро може виявитися що "могло буть і краще" :oops:
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