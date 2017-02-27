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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лют, 2023 14:08
Чим західніше, тим долар дешевше. Луцьк наразі 39.45/39.6
А ще недавно я дуже неохоче здавав зелені по 40.1...
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KolSer
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Додано: Вів 21 лют, 2023 14:16
Vitalych-new написав: Игорь написав:
Киев,$ отдают по 39.68 Как и писали выше - прыжок. Но только в пропасть
Я, коли взяв півторашечку в Приваті по 39,65 у пятницю, думав що непогано баланс дол./грн. у себе вирівняв..... Але скоро може виявитися що "могло буть і краще"
Не корите себя, все может быть. Никто не знает что будет дальше, может ещё и хорошо взяли.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 15:24
KolSer написав:
Чим західніше, тим долар дешевше.
Ні. У Ужгороді нема таких курсів як у вас. Доцент підтвердить ?
Луцьк - валютний Маріанський жолоб неньки
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Игорь
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