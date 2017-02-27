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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10327103281032910330

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 117
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
3%
4
39,50-40,00
12%
14
40,00-40,50
29%
34
40,50-41,00
19%
22
41,00-41,50
11%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Чим західніше, тим долар дешевше. Луцьк наразі 39.45/39.6
А ще недавно я дуже неохоче здавав зелені по 40.1...
KolSer
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:16

  Vitalych-new написав:
  Игорь написав:Киев,$ отдают по 39.68 Как и писали выше - прыжок. Но только в пропасть


Я, коли взяв півторашечку в Приваті по 39,65 у пятницю, думав що непогано баланс дол./грн. у себе вирівняв..... Але скоро може виявитися що "могло буть і краще" :oops:

Не корите себя, все может быть. Никто не знает что будет дальше, может ещё и хорошо взяли.
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 15:24

  KolSer написав:Чим західніше, тим долар дешевше.

Ні. У Ужгороді нема таких курсів як у вас. Доцент підтвердить ?
Луцьк - валютний Маріанський жолоб неньки
Игорь
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  #<1 ... 10327103281032910330
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