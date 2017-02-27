Додано: Вів 21 лют, 2023 16:52

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............21.02.2023...........22.02.2023

дата розрахунку.............20.02.2023............21.02.2023

Євро................................39,0242.................38,984...-0.1%

Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0661 (вчера 1.0672)



Индекс доллара DXY в 15-00 103.99 (вчера 103.97)

Динамики, как и вчера, нет.



За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 21 лютого 2023 року, до державного бюджету

залучено 9 562 963 231,23 грн (за курсом НБУ).

Из них:

- до 27.09.2023 - 217 дн. - 15% - 534 835 000,00 грн;

- до 14.02.2024 - 357 дн. - 18.5% - 48 884 717,50 грн;

- до 04.12.2024 - 651 дн. - 18.51% - 7 393 386 000,00 грн;

- до 20.07.2023 - 148 дн. - 4.25% - $43 366 645,53.

Объем размещения немного уменьшился по сравнению с парой предыдущих недель, однако это явно та сумма, на которую рассчитывали. О снижении аппетитов явно говорят малое количество предложенных выпусков и лимиты по двум из них.

Уже стало привычным, что основной спрос пришелся на "резервные" бумаги. Спрос на них превышал предложение более, чем в 5 раз. Торговля стала еще жестче, в результате чего средневзвешенная доходность двухлеток практически сравнялась с однолетками. Минимальная оказалась существенно ниже, а отсечение совсем немного выше. При этом были удовлетворены 37 из 57 заявок, причем наверняка не в полном объеме.

По самым коротким бумагам предложение также превысило лимит, а эти облигации никаких дополнительных плюшек не дают.



Вчера был осуществлен крупный возврат рефинанса. Это событие примечательно тем, что общий объем действующего рефинанса стал меньше старой задолженности лопнувших во вренмя банкопада банков.