Чим західніше, тим долар дешевше. Луцьк наразі 39.45/39.6
А ще недавно я дуже неохоче здавав зелені по 40.1...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лют, 2023 14:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Чим західніше, тим долар дешевше. Луцьк наразі 39.45/39.6
А ще недавно я дуже неохоче здавав зелені по 40.1...
Додано: Вів 21 лют, 2023 14:16
Не корите себя, все может быть. Никто не знает что будет дальше, может ещё и хорошо взяли.
Додано: Вів 21 лют, 2023 15:24
Додано: Вів 21 лют, 2023 15:45
Додано: Вів 21 лют, 2023 16:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 21 лют, 2023 16:45
Такого баксопада...
Такого баксопада...
Давно не знали сдешние места.,
А курс не знал и падал,
А курс не знал и падал,
А курс не знал и падал, и не дошел до ста...
Додано: Вів 21 лют, 2023 16:48
Додано: Вів 21 лют, 2023 16:52
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............21.02.2023...........22.02.2023
дата розрахунку.............20.02.2023............21.02.2023
Євро................................39,0242.................38,984...-0.1%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0661 (вчера 1.0672)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.99 (вчера 103.97)
Динамики, как и вчера, нет.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 21 лютого 2023 року, до державного бюджету
залучено 9 562 963 231,23 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 27.09.2023 - 217 дн. - 15% - 534 835 000,00 грн;
- до 14.02.2024 - 357 дн. - 18.5% - 48 884 717,50 грн;
- до 04.12.2024 - 651 дн. - 18.51% - 7 393 386 000,00 грн;
- до 20.07.2023 - 148 дн. - 4.25% - $43 366 645,53.
Объем размещения немного уменьшился по сравнению с парой предыдущих недель, однако это явно та сумма, на которую рассчитывали. О снижении аппетитов явно говорят малое количество предложенных выпусков и лимиты по двум из них.
Уже стало привычным, что основной спрос пришелся на "резервные" бумаги. Спрос на них превышал предложение более, чем в 5 раз. Торговля стала еще жестче, в результате чего средневзвешенная доходность двухлеток практически сравнялась с однолетками. Минимальная оказалась существенно ниже, а отсечение совсем немного выше. При этом были удовлетворены 37 из 57 заявок, причем наверняка не в полном объеме.
По самым коротким бумагам предложение также превысило лимит, а эти облигации никаких дополнительных плюшек не дают.
Вчера был осуществлен крупный возврат рефинанса. Это событие примечательно тем, что общий объем действующего рефинанса стал меньше старой задолженности лопнувших во вренмя банкопада банков.
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