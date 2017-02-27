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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лют, 2023 18:56
Ну що, панове, через чотири місяці па36,6 таримся нікомунепотрібним?
Мене відразу насторожив атракціон небаченої щедрості у виді 6 місячних валютних депо, в результаті отримуємо після закінчення депо гривні по курсу долара 36,6 і це в кращому разі (а купували долар на депо па37,6 ):lol:
державу і банкірів не надуриш. Марна справа
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Вів 21 лют, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: Вів 21 лют, 2023 19:07
Yuri_61 написав:
:wink:
Ну що, панове, через чотири місяці па36,6 таримся нікомунепотрібним?
Мене відразу насторожив атракціон небаченої щедрості у виді 6 місячних валютних депо у виді виплати у гривнях на виході по курсу долара на день закриття депо. Купуємо па 37,6, отримуємо пвісля закінчення депо при курсі долара п36,6 і це при самому оптимістичному для долара сценарії
не намагайтеся нажитися на державі і банкірах. Марна справа
Не будет никаких 37,6 ни тем более 36,6, не тешьте себя ложными илюзиями.
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75stasstas75
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Додано: Вів 21 лют, 2023 19:09
75stasstas75 написав:
Не будет никаких 37,6 ни тем более 36,6, не тешьте себя ложными илюзиями.
не допустять банкіри ситуації, щоб пересічні забрали свої валютні депо гривнею по солодкому курсу
що не зрозуміло?
це класика!
Коли пересічні купили долари на 6 місячні депо по курсу 37,4, а їм банки повернуть депозит але вже гривнями і по курсу долара 36,6 а той, імхо і нижче
Красиво
Тому й курс долара плавнесенько, але впевнено вниз катиться, в акурат до черня 36,6 буде гарантовано. І мільярди доларів і євро фінансової зовнішньої допомоги не загорами
ось курс і донизу. але, гадаю, все ж нижче 36,6 не опуститься, нажаль
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Yuri_61
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Додано: Вів 21 лют, 2023 20:11
Військовим зменшили виплати і це негайно вплинуло на курс. Якщо не буде достатнього попиту на готівковий долар, курс поступово знизиться до 37.
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Vert
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Додано: Вів 21 лют, 2023 20:44
Vert написав:
Військовим зменшили виплати і це негайно вплинуло на курс. Якщо не буде достатнього попиту на готівковий долар, курс поступово знизиться до 37.
чому ж зменшили? УБД підвищили.
А от західні партнери валюти дають забагато.
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ScaryBee
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Додано: Вів 21 лют, 2023 22:16
Все равно доляр не сброшу. По 39,65. Потому что он хороший. (Новенький, красииивый)
Подождем твою мать@
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alex lem
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Додано: Вів 21 лют, 2023 22:22
Yuri_61 написав:
Мене відразу насторожив атракціон небаченої щедрості у виді 6 місячних валютних депо
Меня тоже это смутило. Тут было 2 варика: или через 6 месяцев вообще страны не будет, или же курс будет ниже 36.6 грн.
Теперь вопрос: нас пугают наступлениями, блэк аутами и т.д. Но откуда горизонт планирования такой у банкиров? 🙄
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Andrey2512
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Додано: Вів 21 лют, 2023 22:23
alex lem написав:
Все равно доляр не сброшу. По 39,65. Потому что он хороший. (Новенький, красииивый)
Подождем твою мать@
Но помним, что ещё лет 10-15 и эту бумажку тоже обзовут старым хламом, который в Украине никто не примет. Пусть у него внешний вид и абсолютно не изменится.
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moveton
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Додано: Вів 21 лют, 2023 22:23
alex lem написав:
Все равно доляр не сброшу. По 39,65. Потому что он хороший. (Новенький, красииивый)
Подождем твою мать@
На прошлой неделе думал поймал дно 3974.
Завтра тоже ловить буду.
Или подождать, пока Тирасполь возьмут?
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Ромасик
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