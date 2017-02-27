Вітаю, панове. Мелітополь
$ 48 грн, але лише за крупну готівку. Інші курси, стосовно р..ля- оголошувати не буду. Реальність дещо інша.
У місті майже зовсім зникли міняли, їх популяцію скорочують...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лют, 2023 07:09
Валютний ринок у контексті ДС
Вітаю, панове. Мелітополь
$ 48 грн, але лише за крупну готівку. Інші курси, стосовно р..ля- оголошувати не буду. Реальність дещо інша.
У місті майже зовсім зникли міняли, їх популяцію скорочують...
Додано: Сер 22 лют, 2023 07:39
Додано: Сер 22 лют, 2023 08:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Тому що Мелітополь це Україна!
Додано: Сер 22 лют, 2023 09:49
Не кажіть гоп поки не перескочите.
Дивіться ширше. Виплати зменшили, але мобілізацію активізували. Не забувайте, що Всім пораненим бійцям теж платять зарплату.
Весна покаже...
Проте вже можу вас запевнити, що 37 не буде! Навіть 38.
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