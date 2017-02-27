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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10330103311033210333>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 119
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
3%
4
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
29%
34
40,50-41,00
18%
22
41,00-41,50
11%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
14
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 07:09

Валютний ринок у контексті ДС

Вітаю, панове. Мелітополь
$ 48 грн, але лише за крупну готівку. Інші курси, стосовно р..ля- оголошувати не буду. Реальність дещо інша.
У місті майже зовсім зникли міняли, їх популяцію скорочують...
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 07:39

  knoppixx написав:Вітаю, панове. Мелітополь
$ 48 грн, але лише за крупну готівку. Інші курси, стосовно р..ля- оголошувати не буду. Реальність дещо інша.
У місті майже зовсім зникли міняли, їх популяцію скорочують...

Звідки в Мелітополі грн? :shock:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 08:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Тому що Мелітополь це Україна!
ihorsic
 
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Запорожье
39,63/39,75
41,90/42,10
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 09:49

  Vert написав:Військовим зменшили виплати і це негайно вплинуло на курс. Якщо не буде достатнього попиту на готівковий долар, курс поступово знизиться до 37.

Не кажіть гоп поки не перескочите.
Дивіться ширше. Виплати зменшили, але мобілізацію активізували. Не забувайте, що Всім пораненим бійцям теж платять зарплату.

Весна покаже...
Проте вже можу вас запевнити, що 37 не буде! Навіть 38.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 09:58

  Realist написав:Проте вже можу вас запевнити, що 37 не буде! Навіть 38.

Але теж можу зауважити, не кажіть гоп.
Приват усім зранку натякає, що сьогодні теж на валютному ринку ревальвація, бо курс продажу долара в зеленій установі 39.45, 1000 там продають, даю шуганим наводку)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 10:12

спускаємся на 39.40
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 10:22

  Nazarkino написав:спускаємся на 39.40

Пишете в каком городе.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 10:33

  demichh написав:
  Nazarkino написав:спускаємся на 39.40

Пишете в каком городе.


вангую на ближайший тиждень два
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 10:49

  somilitark написав:
  Realist написав:Проте вже можу вас запевнити, що 37 не буде! Навіть 38.

Але теж можу зауважити, не кажіть гоп.
Приват усім зранку натякає, що сьогодні теж на валютному ринку ревальвація, бо курс продажу долара в зеленій установі 39.45, 1000 там продають, даю шуганим наводку)))

Я пишу виключно про короткострокову перспективу. До кінця весни.

Приват державний банк. Кон'юнктура на готівковому ринку зараз така що є тимчасова можливість грати на пониження (долара). Не виключаю, що НБУ (через Приват) намагається звузити різницю між офіційним та готівковим курсом. Вербальні інтервенції про те що офіційний курс не планують змінювати вже були. Тепер пішли фізичні у вигляді наявності долара у держбанку. Ну і не забувайте, що хоч кількість грошей на рахунках банків не зменшується, у населення цих грошей (гривень) не стає більше. Інфляція робить свою справу і на купівлю валюти вже суттєво менше залишається вільної гривні. А тіньовий бізнес як в банки не ходив так і не ходить.
Realist
 
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