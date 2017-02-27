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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10330103311033210333

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 119
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
3%
4
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
29%
34
40,50-41,00
18%
22
41,00-41,50
11%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
14
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 10:52

  ihorsic написав:Тому що Мелітополь це Україна!

А грн звідки? :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 10:54

  somilitark написав:
  Realist написав:Проте вже можу вас запевнити, що 37 не буде! Навіть 38.

Але теж можу зауважити, не кажіть гоп.
Приват усім зранку натякає, що сьогодні теж на валютному ринку ревальвація, бо курс продажу долара в зеленій установі 39.45, 1000 там продають, даю шуганим наводку)))


все зависит от НБУ и бегемота.
пока бегемот давит курс вниз и подкрепляет свои кассы наличкой - то курс будет падать.
только бегемот перестанет давить курс вниз или перестанет подкреплять свои кассы - снижение остановится.
видать НБУ решил что нужно уменьшить маржу для карусельщиков и туристов. посмотрим где будет остановка.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 11:04

  mephala написав:
  somilitark написав:
  Realist написав:Проте вже можу вас запевнити, що 37 не буде! Навіть 38.

Але теж можу зауважити, не кажіть гоп.
Приват усім зранку натякає, що сьогодні теж на валютному ринку ревальвація, бо курс продажу долара в зеленій установі 39.45, 1000 там продають, даю шуганим наводку)))


все зависит от НБУ и бегемота.
пока бегемот давит курс вниз и подкрепляет свои кассы наличкой - то курс будет падать.
только бегемот перестанет давить курс вниз или перестанет подкреплять свои кассы - снижение остановится.
видать НБУ решил что нужно уменьшить маржу для карусельщиков и туристов. посмотрим где будет остановка.

будє конічна останівка в марті
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 11:06

  Ромасик написав:
  ihorsic написав:Тому що Мелітополь це Україна!

А грн звідки? :)

Із Запоріжжя...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 11:14

  Игорь Алексеевич написав:
  Ромасик написав:
  ihorsic написав:Тому що Мелітополь це Україна!

А грн звідки? :)

Із Запоріжжя...

От от. Бажаючі можуть купити по 40 і здати 48
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 11:16

  Realist написав:
  somilitark написав:
  Realist написав:Проте вже можу вас запевнити, що 37 не буде! Навіть 38.

Але теж можу зауважити, не кажіть гоп.
Приват усім зранку натякає, що сьогодні теж на валютному ринку ревальвація, бо курс продажу долара в зеленій установі 39.45, 1000 там продають, даю шуганим наводку)))

Я пишу виключно про короткострокову перспективу. До кінця весни.

Приват державний банк. Кон'юнктура на готівковому ринку зараз така що є тимчасова можливість грати на пониження (долара). Не виключаю, що НБУ (через Приват) намагається звузити різницю між офіційним та готівковим курсом. Вербальні інтервенції про те що офіційний курс не планують змінювати вже були. Тепер пішли фізичні у вигляді наявності долара у держбанку. Ну і не забувайте, що хоч кількість грошей на рахунках банків не зменшується, у населення цих грошей (гривень) не стає більше. Інфляція робить свою справу і на купівлю валюти вже суттєво менше залишається вільної гривні. А тіньовий бізнес як в банки не ходив так і не ходить.

У Привата майже завжди є до 1000 на одного "клієнта банку", а не останнім часом.
Моя думка, що економісти із-за кордону, а особливо МВФ завжди дуже критично ставиться до такого курсового різноманіття.
Мвф вважає, що це недопрацювання НБУ раз він допускає відхилення в 10% і більше між готівкою, міжбанком і офіційним курсом.
Нещодавна працювала у Варшаві місія МВФ, наче влада всі аспекти погодила, я впевнений, що і питання курсового різноманіття теж піднімались і обговорювались.
І ось результат, НБУ почав рухати готівковий курс ближче до офіційного. Скоро НБУ буде ще легше, бо втрутиттся весна і посівна.
Можливо на засіданні в березні НБУ змінить офіційний курс, хоча я в це не вірю, інтервенції валюти останнім часом тримаються в адекваті.
Тому вважаю, що десь до Пасхи будемо спостерігати оф.курс 36.6, а готівка десь в районі 38.5 - 39.
Карусельщики тут ні до чого, головне це співпраця з міжнародними партнерами...
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 11:23

Шановні форумчани!
Колеги записують подкасти про курси валют - слухайте "Прямо по курсу" від Мінфін: https://anchor.fm/pryamopokursu/episodes/
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 11:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  mephala написав:видать НБУ решил что нужно уменьшить маржу для карусельщиков и туристов

Туризм поки призупинився: везти з маржою 60 коп не дуже рентабельно і клієнти майже всі носом воротять - чекають на подальше зниження курсу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 11:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ромасик написав:От от. Бажаючі можуть купити по 40 і здати 48
Интересно только в Запорожье обменники синие дол. принимают на 3-5 копеек дороже? Конечно и сумма должна быть хотя бы от 2штук баксов.
Прозвонил пару обменников, спрашивают сумму и какие купюры. Синие берём сег.на 3 коп дороже. В прошлые разы сдавал на 5 коп. дороже, правда в другом обмен.
Игорь Алексеевич
 
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