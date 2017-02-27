Realist написав:Проте вже можу вас запевнити, що 37 не буде! Навіть 38.
Але теж можу зауважити, не кажіть гоп. Приват усім зранку натякає, що сьогодні теж на валютному ринку ревальвація, бо курс продажу долара в зеленій установі 39.45, 1000 там продають, даю шуганим наводку)))
все зависит от НБУ и бегемота. пока бегемот давит курс вниз и подкрепляет свои кассы наличкой - то курс будет падать. только бегемот перестанет давить курс вниз или перестанет подкреплять свои кассы - снижение остановится. видать НБУ решил что нужно уменьшить маржу для карусельщиков и туристов. посмотрим где будет остановка.
Realist написав:Проте вже можу вас запевнити, що 37 не буде! Навіть 38.
Але теж можу зауважити, не кажіть гоп. Приват усім зранку натякає, що сьогодні теж на валютному ринку ревальвація, бо курс продажу долара в зеленій установі 39.45, 1000 там продають, даю шуганим наводку)))
все зависит от НБУ и бегемота. пока бегемот давит курс вниз и подкрепляет свои кассы наличкой - то курс будет падать. только бегемот перестанет давить курс вниз или перестанет подкреплять свои кассы - снижение остановится. видать НБУ решил что нужно уменьшить маржу для карусельщиков и туристов. посмотрим где будет остановка.
Realist написав:Проте вже можу вас запевнити, що 37 не буде! Навіть 38.
Але теж можу зауважити, не кажіть гоп. Приват усім зранку натякає, що сьогодні теж на валютному ринку ревальвація, бо курс продажу долара в зеленій установі 39.45, 1000 там продають, даю шуганим наводку)))
Я пишу виключно про короткострокову перспективу. До кінця весни.
Приват державний банк. Кон'юнктура на готівковому ринку зараз така що є тимчасова можливість грати на пониження (долара). Не виключаю, що НБУ (через Приват) намагається звузити різницю між офіційним та готівковим курсом. Вербальні інтервенції про те що офіційний курс не планують змінювати вже були. Тепер пішли фізичні у вигляді наявності долара у держбанку. Ну і не забувайте, що хоч кількість грошей на рахунках банків не зменшується, у населення цих грошей (гривень) не стає більше. Інфляція робить свою справу і на купівлю валюти вже суттєво менше залишається вільної гривні. А тіньовий бізнес як в банки не ходив так і не ходить.
У Привата майже завжди є до 1000 на одного "клієнта банку", а не останнім часом. Моя думка, що економісти із-за кордону, а особливо МВФ завжди дуже критично ставиться до такого курсового різноманіття. Мвф вважає, що це недопрацювання НБУ раз він допускає відхилення в 10% і більше між готівкою, міжбанком і офіційним курсом. Нещодавна працювала у Варшаві місія МВФ, наче влада всі аспекти погодила, я впевнений, що і питання курсового різноманіття теж піднімались і обговорювались. І ось результат, НБУ почав рухати готівковий курс ближче до офіційного. Скоро НБУ буде ще легше, бо втрутиттся весна і посівна. Можливо на засіданні в березні НБУ змінить офіційний курс, хоча я в це не вірю, інтервенції валюти останнім часом тримаються в адекваті. Тому вважаю, що десь до Пасхи будемо спостерігати оф.курс 36.6, а готівка десь в районі 38.5 - 39. Карусельщики тут ні до чого, головне це співпраця з міжнародними партнерами...
Ромасик написав:От от. Бажаючі можуть купити по 40 і здати 48
Интересно только в Запорожье обменники синие дол. принимают на 3-5 копеек дороже? Конечно и сумма должна быть хотя бы от 2штук баксов. Прозвонил пару обменников, спрашивают сумму и какие купюры. Синие берём сег.на 3 коп дороже. В прошлые разы сдавал на 5 коп. дороже, правда в другом обмен.