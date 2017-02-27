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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лют, 2023 12:18
edvardd написав:
Запорожье
39,63/39,75
41,90/42,10
39,70/39,80
41,90/42,20
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Додано: Сер 22 лют, 2023 12:22
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
39,63/39,75
41,90/42,10
39,70/39,80
41,90/42,20
Отака тенденція мені вже до вподоби!
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Додано: Сер 22 лют, 2023 12:28
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Додано: Сер 22 лют, 2023 12:49
Scorpion1 написав:
не варте уваги
якщо ви на цьому форумі, то варте
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Додано: Сер 22 лют, 2023 12:51
moveton написав: alex lem написав:
Все равно доляр не сброшу. По 39,65. Потому что он хороший. (Новенький, красииивый)
Подождем твою мать@
Но помним, что ещё лет 10-15 и эту бумажку тоже обзовут старым хламом, который в Украине никто не примет. Пусть у него внешний вид и абсолютно не изменится.
ви повертаєтесь до теми,що долар може теж все...
можливо, але обґрунтовано спрогнозувати час - це фікція, довідник стеля
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Додано: Сер 22 лют, 2023 12:54
ScaryBee написав: Vert написав:
Військовим зменшили виплати і це негайно вплинуло на курс. Якщо не буде достатнього попиту на готівковий долар, курс поступово знизиться до 37.
чому ж зменшили? УБД підвищили.
Никому не повысили, разговоры остались разговорами.
В целом уменьшение выплат ЗСУ и другим я оцениваю примерно в 2 раза.
Значительно уменьшено количество районов, которые под выплатами боевых 100, в том числе в Донецкой, Луганской, Херсонской области.
30-ку сняли очень значительному количеству.
Ну, и такие мелочи, как простудился боец в окопе, попал в госпиталь и вообще лишился любых премий.
По боевому ранению в госпитале военнослужащий на 100-ке, но затем отпуск после ранения, на 30-ке, а раньше был на 100-ке.
И тд, и тп.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 12:57
Realist написав: somilitark написав: Realist написав:
Проте вже можу вас запевнити, що 37 не буде! Навіть 38.
Але теж можу зауважити, не кажіть гоп.
Приват усім зранку натякає, що сьогодні теж на валютному ринку ревальвація, бо курс продажу долара в зеленій установі 39.45, 1000 там продають, даю шуганим наводку)))
Я пишу виключно про короткострокову перспективу. До кінця весни.
Приват державний банк. Кон'юнктура на готівковому ринку зараз така що є тимчасова можливість грати на пониження (долара). Не виключаю, що НБУ (через Приват) намагається звузити різницю між офіційним та готівковим курсом. Вербальні інтервенції про те що офіційний курс не планують змінювати вже були. Тепер пішли фізичні у вигляді наявності долара у держбанку. Ну і не забувайте, що хоч кількість грошей на рахунках банків не зменшується, у населення цих грошей (гривень) не стає більше. Інфляція робить свою справу і на купівлю валюти вже суттєво менше залишається вільної гривні. А тіньовий бізнес як в банки не ходив так і не ходить.
питання з зірочкою - як впливає на готівковий курс ці каруселі з депо.
бо щоб каруселі працювали, народ продає на готівці свої долари, які отримав з депо - зараз це вже до 200 млн дол на міс.
може це один з факторів, що зміцнює готівкову гривню?
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Shaman
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Додано: Сер 22 лют, 2023 13:12
Shaman написав:
питання з зірочкою - як впливає на готівковий курс ці каруселі з депо.
бо щоб каруселі працювали, народ продає на готівці свої долари, які отримав з депо - зараз це вже до 200 млн дол на міс.
може це один з факторів, що зміцнює готівкову гривню?
Та звичайно, що депозити впливають. І сильно.
Ми за інше говоримо. Не про курс прийому, а про курс продажу який йде попереду ринку. Наявність долара не через депозит, а вже і зараз. І ціна на нього.
Бегемот задає тренд саме наявністю долара в касах (не лише курсом цього долара).
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Додано: Сер 22 лют, 2023 13:38
Киев прием 39.6 а Приват на продажу все ещё 39.45. Это я к тому как приват влияет на курс
То есть сейчас уже покупают дороже чем сегодня была продажа 39.59 а он и не пошевелился.
Влияние наверное все же есть, но не такое сильное как мы себе здесь напридумывали
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