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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10332103331033410335

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 121
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
3%
4
39,50-40,00
13%
16
40,00-40,50
28%
34
40,50-41,00
18%
22
41,00-41,50
11%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
14
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 14:58

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,63/39,75
41,90/42,10

39,70/39,80
41,90/42,20

39,70/39,75
41,90/42,15
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 15:22

  Игорь написав:Киев прием 39.6 а Приват на продажу все ещё 39.45. Это я к тому как приват влияет на курс :)
То есть сейчас уже покупают дороже чем сегодня была продажа 39.59 а он и не пошевелился.
Влияние наверное все же есть, но не такое сильное как мы себе здесь напридумывали

Там може бути, долар в касі є, але його вам не дадуть.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 15:24

  flyman написав:
  Игорь написав:Киев прием 39.6 а Приват на продажу все ещё 39.45. Это я к тому как приват влияет на курс :)
То есть сейчас уже покупают дороже чем сегодня была продажа 39.59 а он и не пошевелился.
Влияние наверное все же есть, но не такое сильное как мы себе здесь напридумывали

Там може бути, долар в касі є, але його вам не дадуть.

Мудрий Муха, ти не знав, що треба мати гривню на руках?(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 15:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............22.02.2023...........23.02.2023
дата розрахунку..............21.02.2023............22.02.2023
Євро.................................38,984...................38,9328...-0.13%
Долар США......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0647 (вчера 1.0661)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.11 (вчера 103.99)
Прослеживается движение вверх, но очень вяленькое.

Из интересного стоит отметить, что в понедельник, несмотря на выходной в США, не было характерной просадки объемов на нашем валютном рынке. Объемы были выше, чем в конце прошлой недели, а клиентское предложение превышало спрос. Объем интервенций за 2 дня значительно ниже, чем в начале прошлых недель.

  Игорь написав:Влияние наверное все же есть, но не такое сильное как мы себе здесь напридумывали

Не мешайте нам искать "сильную руку", которая всем правит :)
Нам нужны простые объяснения сложных процессов.

Кстати, в этих поисках не стоит забывать, что госбанки находятся в собственности и подчинении правительства, а не НБУ. Там и надо искать того, кто злокозненно мешает "зарабатывать" на конвертдепо.
Доказательство:
НБУ написав:Національний банк України звернувся до Міністерства фінансів України та керівництва державних банків з пропозицією запровадити мораторій на скорочення мережі відділень держаних банків під час війни.

На прямое управление это совсем не похоже.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 15:28

  knoppixx написав:Вітаю, панове. Мелітополь
$ 48 грн, але лише за крупну готівку. Інші курси, стосовно р..ля- оголошувати не буду. Реальність дещо інша.
У місті майже зовсім зникли міняли, їх популяцію скорочують...
их в пять раз больше стало, просто когда обмен убрали с улицы все операции в интернете, есть ТГ канал обмен валют Мелитополь.
дэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 15:33

freeze
ФРИИЗ ОЧЕНЬ рад видеть .
У нас тоже кое что поменялось .
БД для в/ч считается только в громадах которые на линии соприкосновения ,остальные до промежности женщин .

......Сегодня сменился .

Даже если забудут обо мне, все равно буду работать сколько потребуется ...

я внимательно прочитал Вас ....

1,5 месяц назад , не смотря на прививки заболел КОВИД .
Сняли и боевые и ...ну ....я не в обиде .
Мы выдержим все .

завтра обратно .
7 отпишусь , если все в порядке будет )))
Всем Здоровья , Хорошего настроения и Удачи в БОЮ .
холява
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