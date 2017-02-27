39,70/39,75
41,90/42,15
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лют, 2023 14:58
Додано: Сер 22 лют, 2023 15:22
Там може бути, долар в касі є, але його вам не дадуть.
Додано: Сер 22 лют, 2023 15:24
Мудрий Муха, ти не знав, що треба мати гривню на руках?(((
Додано: Сер 22 лют, 2023 15:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............22.02.2023...........23.02.2023
дата розрахунку..............21.02.2023............22.02.2023
Євро.................................38,984...................38,9328...-0.13%
Долар США......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0647 (вчера 1.0661)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.11 (вчера 103.99)
Прослеживается движение вверх, но очень вяленькое.
Из интересного стоит отметить, что в понедельник, несмотря на выходной в США, не было характерной просадки объемов на нашем валютном рынке. Объемы были выше, чем в конце прошлой недели, а клиентское предложение превышало спрос. Объем интервенций за 2 дня значительно ниже, чем в начале прошлых недель.
Не мешайте нам искать "сильную руку", которая всем правит
Нам нужны простые объяснения сложных процессов.
Кстати, в этих поисках не стоит забывать, что госбанки находятся в собственности и подчинении правительства, а не НБУ. Там и надо искать того, кто злокозненно мешает "зарабатывать" на конвертдепо.
На прямое управление это совсем не похоже.
Додано: Сер 22 лют, 2023 15:28
их в пять раз больше стало, просто когда обмен убрали с улицы все операции в интернете, есть ТГ канал обмен валют Мелитополь.
Додано: Сер 22 лют, 2023 15:33
freeze
ФРИИЗ ОЧЕНЬ рад видеть .
У нас тоже кое что поменялось .
БД для в/ч считается только в громадах которые на линии соприкосновения ,остальные до промежности женщин .
......Сегодня сменился .
Даже если забудут обо мне, все равно буду работать сколько потребуется ...
я внимательно прочитал Вас ....
1,5 месяц назад , не смотря на прививки заболел КОВИД .
Сняли и боевые и ...ну ....я не в обиде .
Мы выдержим все .
завтра обратно .
7 отпишусь , если все в порядке будет )))
Всем Здоровья , Хорошего настроения и Удачи в БОЮ .
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