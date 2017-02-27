Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............22.02.2023...........23.02.2023 дата розрахунку..............21.02.2023............22.02.2023 Євро.................................38,984...................38,9328...-0.13% Долар США......................36,5686..................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0647 (вчера 1.0661)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.11 (вчера 103.99) Прослеживается движение вверх, но очень вяленькое.
Из интересного стоит отметить, что в понедельник, несмотря на выходной в США, не было характерной просадки объемов на нашем валютном рынке. Объемы были выше, чем в конце прошлой недели, а клиентское предложение превышало спрос. Объем интервенций за 2 дня значительно ниже, чем в начале прошлых недель.
Игорь написав:Влияние наверное все же есть, но не такое сильное как мы себе здесь напридумывали
Не мешайте нам искать "сильную руку", которая всем правит Нам нужны простые объяснения сложных процессов.
Кстати, в этих поисках не стоит забывать, что госбанки находятся в собственности и подчинении правительства, а не НБУ. Там и надо искать того, кто злокозненно мешает "зарабатывать" на конвертдепо. Доказательство:
НБУ написав:Національний банк України звернувся до Міністерства фінансів України та керівництва державних банків з пропозицією запровадити мораторій на скорочення мережі відділень держаних банків під час війни.
knoppixx написав:Вітаю, панове. Мелітополь $ 48 грн, але лише за крупну готівку. Інші курси, стосовно р..ля- оголошувати не буду. Реальність дещо інша. У місті майже зовсім зникли міняли, їх популяцію скорочують...
их в пять раз больше стало, просто когда обмен убрали с улицы все операции в интернете, есть ТГ канал обмен валют Мелитополь.
Тоже рад читать Вас ))) Лежу с воспалением лёгких и появилось немного времени посмотреть форум, сегодня уже вроде получше, в госпиталь не стал ложится, у нас в батальоне девушка начальник медслужбы, веселая, задорная, делает каждый день уколы мне. Вообще у нас женщины тут супер, тянут лямку службы наравне со всеми без никаких скидок, не ноют, и выглядеть ухитряются на отлично.
Игорь Алексеевич написав: Интересно только в Запорожье обменники синие дол. принимают на 3-5 копеек дороже? Конечно и сумма должна быть хотя бы от 2штук баксов. Прозвонил пару обменников, спрашивают сумму и какие купюры. Синие берём сег.на 3 коп дороже. В прошлые разы сдавал на 5 коп. дороже, правда в другом обмен.
В киеве в одной обменке синие предлогают заказать за +8 коп. к курсу но берут по обычной цене.
Сегодня звонили из бывшего Аваля, клиентом коего я уже не являюсь много лет, и настойчиво предлагали разместить валютный депозит, хотя бы 200 долларов. Это было так неожиданно, что пришла посмотреть на ветку, что вообще происходит.
Natt написав:Сегодня звонили из бывшего Аваля, клиентом коего я уже не являюсь много лет, и настойчиво предлагали разместить валютный депозит, хотя бы 200 долларов. Это было так неожиданно, что пришла посмотреть на ветку, что вообще происходит.
Natt написав:Сегодня звонили из бывшего Аваля, клиентом коего я уже не являюсь много лет, и настойчиво предлагали разместить валютный депозит, хотя бы 200 долларов. Это было так неожиданно, что пришла посмотреть на ветку, что вообще происходит.
аваль может попасть под санкции из за работу в мордоре, американские...
Natt написав:Сегодня звонили из бывшего Аваля, клиентом коего я уже не являюсь много лет, и настойчиво предлагали разместить валютный депозит, хотя бы 200 долларов. Это было так неожиданно, что пришла посмотреть на ветку, что вообще происходит.
И какой процент предлагали ?
Не могу сказать - быстро закруглила разговор, детали меня не интересовали.
Natt написав:Сегодня звонили из бывшего Аваля, клиентом коего я уже не являюсь много лет, и настойчиво предлагали разместить валютный депозит, хотя бы 200 долларов. Это было так неожиданно, что пришла посмотреть на ветку, что вообще происходит.
аваль может попасть под санкции из за работу в мордоре, американские...
Брехня ...
Аваль, он же украинский Райффайзен, не является собствеником российского Райффайзена Поэтому, ни под какие санкции попасть не может ...
Работа российского Райффайзена в мордоре - это исключительно проблема австрийского Райффайзена Но что-то речи не идёт, чтобы австрийский Райффайзен попадал под санкции