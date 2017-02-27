Додано: Сер 22 лют, 2023 15:28

Игорь написав: Влияние наверное все же есть, но не такое сильное как мы себе здесь напридумывали Влияние наверное все же есть, но не такое сильное как мы себе здесь напридумывали

НБУ написав: Національний банк України звернувся до Міністерства фінансів України та керівництва державних банків з пропозицією запровадити мораторій на скорочення мережі відділень держаних банків під час війни.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............22.02.2023...........23.02.2023дата розрахунку..............21.02.2023............22.02.2023Євро.................................38,984......................-0.13%Долар США......................36,5686..................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0661)Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 103.99)Прослеживается движение вверх, но очень вяленькое.Из интересного стоит отметить, что в понедельник, несмотря на выходной в США, не было характерной просадки объемов на нашем валютном рынке. Объемы были выше, чем в конце прошлой недели, а клиентское предложение превышало спрос. Объем интервенций за 2 дня значительно ниже, чем в начале прошлых недель.Не мешайте нам искать "сильную руку", которая всем правитНам нужны простые объяснения сложных процессов.Кстати, в этих поисках не стоит забывать, что госбанки находятся в собственности и подчинении правительства, а не НБУ. Там и надо искать того, кто злокозненно мешает "зарабатывать" на конвертдепо.На прямое управление это совсем не похоже.