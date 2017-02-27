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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лют, 2023 06:06
pesikot написав: edvardd написав: Natt написав:
Сегодня звонили из бывшего Аваля, клиентом коего я уже не являюсь много лет, и настойчиво предлагали разместить валютный депозит, хотя бы 200 долларов. Это было так неожиданно, что пришла посмотреть на ветку, что вообще происходит.
аваль может попасть под санкции из за работу в мордоре, американские...
Брехня ...
Аваль, он же украинский Райффайзен, не является собствеником российского Райффайзена
Поэтому, ни под какие санкции попасть не может ...
Работа российского Райффайзена в мордоре - это исключительно проблема австрийского Райффайзена
Но что-то речи не идёт, чтобы австрийский Райффайзен попадал под санкции
Це все повязані юридичні особи
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