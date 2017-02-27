RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10333103341033510336

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 121
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
3%
4
39,50-40,00
13%
16
40,00-40,50
28%
34
40,50-41,00
18%
22
41,00-41,50
11%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
14
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 06:06

  pesikot написав:
  edvardd написав:
  Natt написав:Сегодня звонили из бывшего Аваля, клиентом коего я уже не являюсь много лет, и настойчиво предлагали разместить валютный депозит, хотя бы 200 долларов. Это было так неожиданно, что пришла посмотреть на ветку, что вообще происходит.

аваль может попасть под санкции из за работу в мордоре, американские...

Брехня ...

Аваль, он же украинский Райффайзен, не является собствеником российского Райффайзена
Поэтому, ни под какие санкции попасть не может ...

Работа российского Райффайзена в мордоре - это исключительно проблема австрийского Райффайзена
Но что-то речи не идёт, чтобы австрийский Райффайзен попадал под санкции

Це все повязані юридичні особи
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8516
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10333103341033510336
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3207, 3208, 3209
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32082 35584548
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лют, 2023 19:54
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 170, 171, 172
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1713 12700086
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лют, 2023 00:26
Хомякоид
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22887257
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (211)
23.02.2023 04:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.