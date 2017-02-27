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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лют, 2023 06:06
pesikot написав: edvardd написав: Natt написав:
Сегодня звонили из бывшего Аваля, клиентом коего я уже не являюсь много лет, и настойчиво предлагали разместить валютный депозит, хотя бы 200 долларов. Это было так неожиданно, что пришла посмотреть на ветку, что вообще происходит.
аваль может попасть под санкции из за работу в мордоре, американские...
Брехня ...
Аваль, он же украинский Райффайзен, не является собствеником российского Райффайзена
Поэтому, ни под какие санкции попасть не может ...
Работа российского Райффайзена в мордоре - это исключительно проблема австрийского Райффайзена
Но что-то речи не идёт, чтобы австрийский Райффайзен попадал под санкции
Це все повязані юридичні особи
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Додано: Чет 23 лют, 2023 07:52
freeze написав: ScaryBee написав: Vert написав:
Військовим зменшили виплати і це негайно вплинуло на курс. Якщо не буде достатнього попиту на готівковий долар, курс поступово знизиться до 37.
чому ж зменшили? УБД підвищили.
Никому не повысили, разговоры остались разговорами.
В целом уменьшение выплат ЗСУ
и другим я оцениваю примерно в 2 раза.
Значительно уменьшено количество районов, которые под выплатами боевых 100, в том числе в Донецкой, Луганской, Херсонской области.
30-ку сняли очень значительному количеству.
Ну, и такие мелочи, как простудился боец в окопе, попал в госпиталь и вообще лишился любых премий, потому что воспаление лёгких не боевое ранение.
По боевому ранению (огнестрел, контузия и тд) в госпитале военнослужащий на 100-ке, но затем отпуск после ранения, на 30-ке, а раньше был на 100-ке.
И тд, и тп.
Вітаю!
Це зменшили - починаючи з січня, чи з лютого? Бо мені премія прийшла позавчора "нечіпана" - правда, то ще за місяць січень, коли ми ще охороняли Бахмут (а не як зараз охороняємо річку Д)
І, ще обіцяли підвищення з/п з 14 до 20К, але прийшло за січень 13К(знову на 1,5К менше) Правда, минулий місяць теж так прийшло, але через декілька днів доплатили 1,5К. А цього разу щось ще немає/може і не буде?
холява написав:
Даже если забудут обо мне, все равно буду работать сколько потребуется ...
Молодці!👍 - не те що Успіх, правда?
холява написав:
Сняли и боевые и ...ну ....я не в обиде
Не образились, але поставили крапочки, замість "теплих слів"
freeze написав:
Лежу с воспалением лёгких и появилось немного времени посмотреть форум, сегодня уже вроде получше, в госпиталь не стал ложится, у нас в батальоне девушка начальник медслужбы, веселая, задорная, делает каждый день уколы мне. Вообще у нас женщины тут супер, тянут лямку службы наравне со всеми без никаких скидок, не ноют, и выглядеть ухитряются на отлично.
Все ж таки - це якийсь вірус ходить. Бо наші хлопці ще в кінці січня почали по 2-3 хворіти(температура/кашель/нежить) - деякі теж поїхали на обстеження, то кому сказали/написали бронхіт, а деяким - запалення легенів і поклали в лікарню.
Зараз, наче, йде це все на спад/менше-легше хворіють(я теж 2 тижня тому застудився/кашляв)
п.с.
Ще б багато написав - та це оф-топ, то мабуть, напишу на "військовій гілці".
Просто... був би позитив, то написав би його тут.. а так, то не хочеться писати...
Як каже наш новий комбат до всіх - "Що? - за рік часу вже весь патріотизм вивітрився? А я так і знав... що пройде рік і почнеться..."
Все, далі - не продовжую(про що саме він говорив)
п.с.2.Курсу валют
тут не спостерігаю...
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 23 лют, 2023 08:25, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 07:55
Успіх написав: freeze написав:
ScaryBee"[quote="5544526:Vert написав:Військовим зменшили виплати і це негайно вплинуло на курс. Якщо не буде достатнього попиту на готівковий долар, курс поступово знизиться до 37.
чому ж зменшили? УБД підвищили.
Никому не повысили, разговоры остались разговорами.
В целом уменьшение выплат ЗСУ
и другим я оцениваю примерно в 2 раза.
Значительно уменьшено количество районов, которые под выплатами боевых 100, в том числе в Донецкой, Луганской, Херсонской области.
30-ку сняли очень значительному количеству.
Ну, и такие мелочи, как простудился боец в окопе, попал в госпиталь и вообще лишился любых премий, потому что воспаление лёгких не боевое ранение.
По боевому ранению (огнестрел, контузия и тд) в госпитале военнослужащий на 100-ке, но затем отпуск после ранения, на 30-ке, а раньше был на 100-ке.
И тд, и тп.
Вітаю!
Це зменшили - починаючи з січня, чи з лютого? Бо мені премія прийшла позавчора "нечіпана" - правда, то ще за місяць січень, коли ми ще охороняли Бахмут (а не як зараз охороняємо річку Д)
І, ще обіцяли підвищення з/п з 14 до 20К, але прийшло за січень 13К(знову на 1,5К менше) Правда, минулий місяць теж так прийшло, але через декілька днів доплатили 1,5К. А цього разу щось ще немає/може і не буде?
холява написав:
Даже если забудут обо мне, все равно буду работать сколько потребуется ...
Молодці!👍 - не те що Успіх, правда?
холява написав:
Сняли и боевые и ...ну ....я не в обиде
Не образились, але поставили крапочки, замість "теплих слів"
freeze написав:
Лежу с воспалением лёгких и появилось немного времени посмотреть форум, сегодня уже вроде получше, в госпиталь не стал ложится, у нас в батальоне девушка начальник медслужбы, веселая, задорная, делает каждый день уколы мне. Вообще у нас женщины тут супер, тянут лямку службы наравне со всеми без никаких скидок, не ноют, и выглядеть ухитряются на отлично.
Все ж таки - це якийсь вірус ходить. Бо наші хлопці ще в кінці січня почали по 2-3 хворіти(температура/кашель/нежить) - деякі теж поїхали на обстеження, то кому сказали/написали бронхівт, а деяким - запалення легенів і поклали в лікарню.
Зараз, наче, йде це все на спад/менше-легше хворіють(я теж 2 тижня тому застудився/кашляв)
п.с.
Ще б багато написав - та це оф-топ, то мабуть, напишу на "військовій гілці".
Просто... був би позитив, то написав би його тут.. а так, то не хочеться писати...
Як каже наш новий комбат до всіх - "Що? - за рік часу вже весь патріотизм вивітрився? А я так і знав... що пройде рік і почнеться..."
Все, далі - не продовжую(про що саме він говорив)[/quote]
Де тут курс валют?
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Додано: Чет 23 лют, 2023 07:55
Де тут курс валют?
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Додано: Чет 23 лют, 2023 08:22
Investor_K написав:
Де тут курс валют?
А в дописі Холяви - де?
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Додано: Чет 23 лют, 2023 09:05
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