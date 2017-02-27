Додано: Чет 23 лют, 2023 07:52

freeze написав: ScaryBee написав: Vert написав: Військовим зменшили виплати і це негайно вплинуло на курс. Якщо не буде достатнього попиту на готівковий долар, курс поступово знизиться до 37. Військовим зменшили виплати і це негайно вплинуло на курс. Якщо не буде достатнього попиту на готівковий долар, курс поступово знизиться до 37.

чому ж зменшили? УБД підвищили. чому ж зменшили? УБД підвищили.

Никому не повысили, разговоры остались разговорами.

В целом уменьшение выплат ЗСУ и другим я оцениваю примерно в 2 раза.

Значительно уменьшено количество районов, которые под выплатами боевых 100, в том числе в Донецкой, Луганской, Херсонской области.

30-ку сняли очень значительному количеству.

Ну, и такие мелочи, как простудился боец в окопе, попал в госпиталь и вообще лишился любых премий, потому что воспаление лёгких не боевое ранение.

По боевому ранению (огнестрел, контузия и тд) в госпитале военнослужащий на 100-ке, но затем отпуск после ранения, на 30-ке, а раньше был на 100-ке.

И тд, и тп. Никому не повысили, разговоры остались разговорами.В целоми другим я оцениваю примерно в 2 раза.Значительно уменьшено количество районов, которые под выплатами боевых 100, в том числе в Донецкой, Луганской, Херсонской области.30-ку сняли очень значительному количеству.Ну, и такие мелочи, как простудился боец в окопе, попал в госпиталь и вообще лишился любых премий, потому что воспаление лёгких не боевое ранение.По боевому ранению (огнестрел, контузия и тд) в госпитале военнослужащий на 100-ке, но затем отпуск после ранения, на 30-ке, а раньше был на 100-ке.И тд, и тп.

холява написав: Даже если забудут обо мне, все равно буду работать сколько потребуется ... Даже если забудут обо мне, все равно буду работать сколько потребуется ...

холява написав: Сняли и боевые и ...ну ....я не в обиде Сняли и боевые и ...ну ....я не в обиде

freeze написав: Лежу с воспалением лёгких и появилось немного времени посмотреть форум, сегодня уже вроде получше, в госпиталь не стал ложится, у нас в батальоне девушка начальник медслужбы, веселая, задорная, делает каждый день уколы мне. Вообще у нас женщины тут супер, тянут лямку службы наравне со всеми без никаких скидок, не ноют, и выглядеть ухитряются на отлично. Лежу с воспалением лёгких и появилось немного времени посмотреть форум, сегодня уже вроде получше, в госпиталь не стал ложится, у нас в батальоне девушка начальник медслужбы, веселая, задорная, делает каждый день уколы мне. Вообще у нас женщины тут супер, тянут лямку службы наравне со всеми без никаких скидок, не ноют, и выглядеть ухитряются на отлично.

Вітаю!Це зменшили - починаючи з січня, чи з лютого? Бо мені премія прийшла позавчора "нечіпана" - правда, то ще за місяць січень, коли ми ще охороняли Бахмут (а не як зараз охороняємо річку Д)І, ще обіцяли підвищення з/п з 14 до 20К, але прийшло за січень 13К(знову на 1,5К менше) Правда, минулий місяць теж так прийшло, але через декілька днів доплатили 1,5К. А цього разу щось ще немає/може і не буде?Молодці!👍 - не те що Успіх, правда?Не образились, але поставили крапочки, замість "теплих слів"Все ж таки - це якийсь вірус ходить. Бо наші хлопці ще в кінці січня почали по 2-3 хворіти(температура/кашель/нежить) - деякі теж поїхали на обстеження, то кому сказали/написали бронхіт, а деяким - запалення легенів і поклали в лікарню.Зараз, наче, йде це все на спад/менше-легше хворіють(я теж 2 тижня тому застудився/кашляв)п.с.Ще б багато написав - та це оф-топ, то мабуть, напишу на "військовій гілці".Просто... був би позитив, то написав би його тут.. а так, то не хочеться писати...Як каже наш новий комбат до всіх - "Що? - за рік часу вже весь патріотизм вивітрився? А я так і знав... що пройде рік і почнеться..."Все, далі - не продовжую(про що саме він говорив)п.с.2.тут не спостерігаю...