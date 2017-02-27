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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10334103351033610337>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 121
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
3%
4
39,50-40,00
13%
16
40,00-40,50
28%
34
40,50-41,00
18%
22
41,00-41,50
11%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
14
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 06:06

  pesikot написав:
  edvardd написав:
  Natt написав:Сегодня звонили из бывшего Аваля, клиентом коего я уже не являюсь много лет, и настойчиво предлагали разместить валютный депозит, хотя бы 200 долларов. Это было так неожиданно, что пришла посмотреть на ветку, что вообще происходит.

аваль может попасть под санкции из за работу в мордоре, американские...

Брехня ...

Аваль, он же украинский Райффайзен, не является собствеником российского Райффайзена
Поэтому, ни под какие санкции попасть не может ...

Работа российского Райффайзена в мордоре - это исключительно проблема австрийского Райффайзена
Но что-то речи не идёт, чтобы австрийский Райффайзен попадал под санкции

Це все повязані юридичні особи
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 07:52

Мотивація/щастя - не в грошах!© ;)

  freeze написав:
ScaryBee написав:
  Vert написав:Військовим зменшили виплати і це негайно вплинуло на курс. Якщо не буде достатнього попиту на готівковий долар, курс поступово знизиться до 37.

чому ж зменшили? УБД підвищили.

Никому не повысили, разговоры остались разговорами.
В целом уменьшение выплат ЗСУ и другим я оцениваю примерно в 2 раза.
Значительно уменьшено количество районов, которые под выплатами боевых 100, в том числе в Донецкой, Луганской, Херсонской области.
30-ку сняли очень значительному количеству.
Ну, и такие мелочи, как простудился боец в окопе, попал в госпиталь и вообще лишился любых премий, потому что воспаление лёгких не боевое ранение.
По боевому ранению (огнестрел, контузия и тд) в госпитале военнослужащий на 100-ке, но затем отпуск после ранения, на 30-ке, а раньше был на 100-ке.
И тд, и тп.

Вітаю!
Це зменшили - починаючи з січня, чи з лютого? Бо мені премія прийшла позавчора "нечіпана" - правда, то ще за місяць січень, коли ми ще охороняли Бахмут (а не як зараз охороняємо річку Д)
І, ще обіцяли підвищення з/п з 14 до 20К, але прийшло за січень 13К(знову на 1,5К менше) Правда, минулий місяць теж так прийшло, але через декілька днів доплатили 1,5К. А цього разу щось ще немає/може і не буде? :)
  холява написав:Даже если забудут обо мне, все равно буду работать сколько потребуется ...
Молодці!👍 - не те що Успіх, правда? ;)
  холява написав:Сняли и боевые и ...ну ....я не в обиде
Не образились, але поставили крапочки, замість "теплих слів" ;)
  freeze написав:Лежу с воспалением лёгких и появилось немного времени посмотреть форум, сегодня уже вроде получше, в госпиталь не стал ложится, у нас в батальоне девушка начальник медслужбы, веселая, задорная, делает каждый день уколы мне. Вообще у нас женщины тут супер, тянут лямку службы наравне со всеми без никаких скидок, не ноют, и выглядеть ухитряются на отлично.
Все ж таки - це якийсь вірус ходить. Бо наші хлопці ще в кінці січня почали по 2-3 хворіти(температура/кашель/нежить) - деякі теж поїхали на обстеження, то кому сказали/написали бронхіт, а деяким - запалення легенів і поклали в лікарню.
Зараз, наче, йде це все на спад/менше-легше хворіють(я теж 2 тижня тому застудився/кашляв)

п.с.
Ще б багато написав - та це оф-топ, то мабуть, напишу на "військовій гілці".
Просто... був би позитив, то написав би його тут.. а так, то не хочеться писати...
Як каже наш новий комбат до всіх - "Що? - за рік часу вже весь патріотизм вивітрився? А я так і знав... що пройде рік і почнеться..."
Все, далі - не продовжую(про що саме він говорив)

п.с.2.
Курсу валют тут не спостерігаю...
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 23 лют, 2023 08:25, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 09:05

Провінція почали з ранку
39,60/39,75 хреново навіки
41,75/42,00
alex lem
 
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Запорожье
39,65/39,75
41,80/42,00
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 09:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В Ужгороді
39.40/39.60
41.60/41.75
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 09:56

  edvardd написав:Запорожье
39,65/39,75
41,80/42,00


Хотелось бы курс дол, как курс сейчас евро.
Может поменяете цифры местами :)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:13

  Игорь Алексеевич написав:Хотелось бы курс дол, как курс сейчас евро.
Может поменяете цифры местами :)

Тоді ми вам усі дружно здамо долярчики по курсу прийому ойро ? :mrgreen: :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:33

  alex lem написав:
  Игорь Алексеевич написав:Хотелось бы курс дол, как курс сейчас евро.
Может поменяете цифры местами :)

Тоді ми вам усі дружно здамо долярчики по курсу прийому ойро ? :mrgreen: :D


У меня грн. вообще нет на руках, могу взять дол. в качестве подарка. :)
Но или на ответственное хранение :)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:40

  edvardd написав:Запорожье
39,65/39,75
41,80/42,00

39,65/39,70
41,75/41,95
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:30

Що буде з цінами? Чи чекати сповільнення інфляції навесні? Прогноз курсу
Ірина_
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