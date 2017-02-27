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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лют, 2023 13:33
Додано: Чет 23 лют, 2023 15:25
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................23.02.2023..........24.02.2023
дата розрахунку...............22.02.2023...........23.02.2023
Євро..................................38,9328................38,8231...-0.28%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0617 (вчера 1.0647)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.47 (вчера 104.11)
Продолжая тихонько карабкаться вверх, доллар сегодня к часу дня обновил максимум с 5 января, после чего немного откатился.
Вчера Минфин погасил очередную порцию облигаций, выпущенных в 2014 году на сумму 2.5 млрд. грн, находившихся на балансе НБУ.
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