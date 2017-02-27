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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лют, 2023 13:33
Додано: Чет 23 лют, 2023 15:25
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................23.02.2023..........24.02.2023
дата розрахунку...............22.02.2023...........23.02.2023
Євро..................................38,9328................38,8231...-0.28%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0617 (вчера 1.0647)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.47 (вчера 104.11)
Продолжая тихонько карабкаться вверх, доллар сегодня к часу дня обновил максимум с 5 января, после чего немного откатился.
Вчера Минфин погасил очередную порцию облигаций, выпущенных в 2014 году на сумму 2.5 млрд. грн, находившихся на балансе НБУ.
Додано: Чет 23 лют, 2023 15:33
Додано: Чет 23 лют, 2023 15:39
Базова інфляція в єврозоні досягла рекорду в січні, що додає впевненості у плані Європейського центробанку підвищити процентні ставки ще на півпункту в березні.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на переглянуті дані Євростату.
Темпи зростання базових цін досягли 5,3%, що перевищує попередню оцінку у 5,2%. Загальний показник інфляції, який включає в себе ціни на продукти харчування та електроенергію, також зріс на 0,1 відсоткового пункту до 8,6% після того, як показник у Німеччині виявився вищим за попередню оцінку агентства.
Такі результати базової інфляції ще більше спонукатимуть ЄЦБ до подальшого посилення монетарної політики в рамках утримання фундаментального цінового тиску навіть тоді, коли загальний показник вирівнюється.
Опитування, що свідчать про економічну стійкість регіону, так само враховуються як підстави для подальшого підвищення ставок.
Чиновники ЄЦБ на чолі з президенткою Крістін Лаґард заявили на своїй останній зустрічі, що мають намір підвищити депозитну ставку до 3% з 2,5% на засіданні 16 березня.
Після жорстких заяв членкині Виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель минулого тижня ринки посилили свої очікування щодо посилення монетарної політики, і зараз прогнозують пік циклу зміни ставок ЄЦБ на рівні близько 3,75%.
Додано: Чет 23 лют, 2023 15:52
Все буде Україна!©👍
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 23 лют, 2023 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 лют, 2023 16:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 23 лют, 2023 16:13
Додано: Чет 23 лют, 2023 16:52
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