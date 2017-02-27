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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10334103351033610337

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 123
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
3%
4
39,50-40,00
14%
17
40,00-40,50
28%
35
40,50-41,00
18%
22
41,00-41,50
11%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
14
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:33

"Прямо по курсу" від Мінфін
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:54

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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:25

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................23.02.2023..........24.02.2023
дата розрахунку...............22.02.2023...........23.02.2023
Євро..................................38,9328................38,8231...-0.28%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0617 (вчера 1.0647)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.47 (вчера 104.11)
Продолжая тихонько карабкаться вверх, доллар сегодня к часу дня обновил максимум с 5 января, после чего немного откатился.

Вчера Минфин погасил очередную порцию облигаций, выпущенных в 2014 году на сумму 2.5 млрд. грн, находившихся на балансе НБУ.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:33

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,65/39,75
41,80/42,00

39,65/39,70
41,75/41,95

39,70/39,75
41,80/41,95
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:39

Базова інфляція в єврозоні досягла рекорду в січні, що додає впевненості у плані Європейського центробанку підвищити процентні ставки ще на півпункту в березні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на переглянуті дані Євростату.

Темпи зростання базових цін досягли 5,3%, що перевищує попередню оцінку у 5,2%. Загальний показник інфляції, який включає в себе ціни на продукти харчування та електроенергію, також зріс на 0,1 відсоткового пункту до 8,6% після того, як показник у Німеччині виявився вищим за попередню оцінку агентства.

Такі результати базової інфляції ще більше спонукатимуть ЄЦБ до подальшого посилення монетарної політики в рамках утримання фундаментального цінового тиску навіть тоді, коли загальний показник вирівнюється.

Опитування, що свідчать про економічну стійкість регіону, так само враховуються як підстави для подальшого підвищення ставок.

Чиновники ЄЦБ на чолі з президенткою Крістін Лаґард заявили на своїй останній зустрічі, що мають намір підвищити депозитну ставку до 3% з 2,5% на засіданні 16 березня.

Після жорстких заяв членкині Виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель минулого тижня ринки посилили свої очікування щодо посилення монетарної політики, і зараз прогнозують пік циклу зміни ставок ЄЦБ на рівні близько 3,75%.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:52

:arrow: Все буде Україна!©👍
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 23 лют, 2023 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:А я як завжди - пропустив))
Ну, думаю, що тут☝️для мене нічого цікавого не було))


Там була цікавинка для Вас.
Оскільки гілка валютна - за 50 USD\EUR в особистих можу передати суть.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:13

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,65/39,75
41,80/42,00

39,65/39,70
41,75/41,95

39,70/39,75
41,80/41,95

курсова ракета прогріває двигуни
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:16

flyman На какую высоту планируется взлет?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:52

  lubarec написав:flyman На какую высоту планируется взлет?

Ракета $2600 видит цель 40... :)
И потом резко летит над водой по курсу 37,4 :)
Её обломки заберём и вывезем полностью через 3 мес. :D
Игорь Алексеевич
 
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