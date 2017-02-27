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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10335103361033710338

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 124
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
3%
4
39,50-40,00
14%
17
40,00-40,50
28%
35
40,50-41,00
18%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
14
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:06

принцип чайника: швидко нагрівається, повільно остигає

  lubarec написав:flyman На какую высоту планируется взлет?

для початку пробити стелю в 40 а потім швидко набрати 40.5,
а далі залежить коли і скільки підкинуть Христина і Джо нікомунепотрібних,
і чи буде супутній вітер для повільного планування до сорокєта

принцип чайника: швидко нагрівається, повільно остигає
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 18:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Це зменшили - починаючи з січня, чи з лютого? Бо мені премія прийшла позавчора "нечіпана" - правда, то ще за місяць січень, коли ми ще охороняли Бахмут (а не як зараз охороняємо річку Д)
І, ще обіцяли підвищення з/п з 14 до 20К, але прийшло за січень 13К(знову на 1,5К менше) Правда, минулий місяць теж так прийшло, але через декілька днів доплатили 1,5К. А цього разу щось ще немає/може і не буде?

З січня призупинили індексацію. В мене як доцента вона становила ~0,6к із 15к. Скільки у Вас точно не знаю, може й 1,5к.
Підняли "ставку" до ~20к і суттєво обмежили виплату 30/100к вже з лютого.
Дюрі-бачі
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