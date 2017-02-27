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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лют, 2023 17:06
lubarec написав:flyman
На какую высоту планируется взлет?
для початку пробити стелю в 40 а потім швидко набрати 40.5,
а далі залежить коли і скільки підкинуть Христина і Джо нікомунепотрібних,
і чи буде супутній вітер для повільного планування до сорокєта
принцип чайника: швидко нагрівається, повільно остигає
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flyman
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Додано: Чет 23 лют, 2023 18:19
Успіх написав:
Це зменшили - починаючи з січня, чи з лютого? Бо мені премія прийшла позавчора "нечіпана" - правда, то ще за місяць січень, коли ми ще охороняли Бахмут (а не як зараз охороняємо річку Д)
І, ще обіцяли підвищення з/п з 14 до 20К, але прийшло за січень 13К(знову на 1,5К менше) Правда, минулий місяць теж так прийшло, але через декілька днів доплатили 1,5К. А цього разу щось ще немає/може і не буде?
З січня призупинили індексацію. В мене як доцента вона становила ~0,6к із 15к. Скільки у Вас точно не знаю, може й 1,5к.
Підняли "ставку" до ~20к і суттєво обмежили виплату 30/100к вже з лютого.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:24
Дюрі-бачі написав:
Підняли "ставку" до ~20к і суттєво обмежили виплату 30/100к вже з лютого
Це треба було робити зразу!(з початку повномасштабного вторгнення)
А зараз - навпаки, треба В ТИЛУ до "голої" зарплатні, яка б була до Нового року - додати премію у 20-30К!
То ефект би був отакий👍👍👍
А зробили все з ніг на голову... - що стало нагадувати - "Грошей нема - але ви тримайтесь"!©
Якраз перші півроку майже все трималось на патріотстві/ентузіазмі ДОБРОВОЛЬЦІВ!
А от тепер - треба і нових/невмотивованих, хоч якось замотивувати(грошовою премією - чи які є ще варіанти?) і ще й "старих" - в яких, як каже наш комбат, за рік служби, вже "вивітрився партіотизм..."
Тож - якраз от саме зараз і НЕ НА ЧАСІ© - фарш перемелювати взад на м'ясо!©
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