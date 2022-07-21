Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лют, 2023 17:06
lubarec написав: flyman
На какую высоту планируется взлет?
для початку пробити стелю в 40 а потім швидко набрати 40.5,
а далі залежить коли і скільки підкинуть Христина і Джо нікомунепотрібних,
і чи буде супутній вітер для повільного планування до сорокєта
принцип чайника: швидко нагрівається, повільно остигає
flyman
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Додано: Чет 23 лют, 2023 18:19
Успіх написав:
Це зменшили - починаючи з січня, чи з лютого? Бо мені премія прийшла позавчора "нечіпана" - правда, то ще за місяць січень, коли ми ще охороняли Бахмут (а не як зараз охороняємо річку Д)
І, ще обіцяли підвищення з/п з 14 до 20К, але прийшло за січень 13К(знову на 1,5К менше) Правда, минулий місяць теж так прийшло, але через декілька днів доплатили 1,5К. А цього разу щось ще немає/може і не буде?
З січня призупинили індексацію. В мене як доцента вона становила ~0,6к із 15к. Скільки у Вас точно не знаю, може й 1,5к.
Підняли "ставку" до ~20к і суттєво обмежили виплату 30/100к вже з лютого.
Дюрі-бачі
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:24
Дюрі-бачі написав:
Підняли "ставку" до ~20к і суттєво обмежили виплату 30/100к вже з лютого
Це треба було робити зразу!(з початку повномасштабного вторгнення)
А зараз - навпаки, треба В ТИЛУ до "голої" зарплатні, яка б була до Нового року - додати премію у 20-30К!
То ефект би був отакий👍👍👍
А зробили все з ніг на голову... - що стало нагадувати - "Грошей нема - але ви тримайтесь"!©
Якраз перші півроку майже все трималось на патріотстві/ентузіазмі ДОБРОВОЛЬЦІВ!
А от тепер - треба і нових/невмотивованих, хоч якось замотивувати(грошовою премією - чи які є ще варіанти?) і ще й "старих" - в яких, як каже наш комбат, за рік служби, вже "вивітрився партіотизм..."
Тож - якраз от саме зараз і НЕ НА ЧАСІ© - фарш перемелювати взад на м'ясо!©
Успіх
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 01:33
Что-то слышно об изменении оф фиксированного курса на межбанке?
Captain Obvious
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edvardd
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:11
Київ 39,65. Повзуче зростання.
Economist
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:13
Captain Obvious написав:
Что-то слышно об изменении оф фиксированного курса на межбанке?
Хороший вопрос.Присоединяюсь к нему (-:
В прошлом году первый скачок был в середина мае, второй в середине июля.
По идее, в этом году должно быть так же +\- месяц. (Бизнесу же нужно как-то прогнозировать свои контракты\бюджеты...)
Amat
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:27
Amat написав:
В прошлом году первый скачок был в середина мае, второй в середине июля.
Ви впевненi у цьому - бо НБУ так не вважа
Офіційний курс гривні до долару США, зафіксований 24.02.2022 на рівні 29,2549 гривень за 1 долар США діяв до 9:00 21.07.2022. З 9:00 21.07.2022 року офіційний курс гривні до долару США установлено та зафіксовано на рівні 36,5686 гривень за 1 долар США.
https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily
Alien
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:30
edvardd написав:
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:33
Captain Obvious написав:
Что-то слышно об изменении оф фиксированного курса на межбанке?
Коли піднімали в липні курс розрив між ринком і офіційним курсом був біля 7 грн. Зараз він біля 2 грн. Тому змісту розкачувати човен через підняття курсу для НБУ не бачу.
Economist
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