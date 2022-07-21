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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10336103371033810339>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 128
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
29%
37
40,50-41,00
17%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
14
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:06

принцип чайника: швидко нагрівається, повільно остигає

  lubarec написав:flyman На какую высоту планируется взлет?

для початку пробити стелю в 40 а потім швидко набрати 40.5,
а далі залежить коли і скільки підкинуть Христина і Джо нікомунепотрібних,
і чи буде супутній вітер для повільного планування до сорокєта

принцип чайника: швидко нагрівається, повільно остигає
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 18:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Це зменшили - починаючи з січня, чи з лютого? Бо мені премія прийшла позавчора "нечіпана" - правда, то ще за місяць січень, коли ми ще охороняли Бахмут (а не як зараз охороняємо річку Д)
І, ще обіцяли підвищення з/п з 14 до 20К, але прийшло за січень 13К(знову на 1,5К менше) Правда, минулий місяць теж так прийшло, але через декілька днів доплатили 1,5К. А цього разу щось ще немає/може і не буде?

З січня призупинили індексацію. В мене як доцента вона становила ~0,6к із 15к. Скільки у Вас точно не знаю, може й 1,5к.
Підняли "ставку" до ~20к і суттєво обмежили виплату 30/100к вже з лютого.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 19:24

Не так почали - а тепер пізно з фаршу робити м'ясо))

  Дюрі-бачі написав:Підняли "ставку" до ~20к і суттєво обмежили виплату 30/100к вже з лютого

Це треба було робити зразу!(з початку повномасштабного вторгнення)
А зараз - навпаки, треба В ТИЛУ до "голої" зарплатні, яка б була до Нового року - додати премію у 20-30К!
То ефект би був отакий👍👍👍
А зробили все з ніг на голову... - що стало нагадувати - "Грошей нема - але ви тримайтесь"!©
Якраз перші півроку майже все трималось на патріотстві/ентузіазмі ДОБРОВОЛЬЦІВ!
А от тепер - треба і нових/невмотивованих, хоч якось замотивувати(грошовою премією - чи які є ще варіанти?) і ще й "старих" - в яких, як каже наш комбат, за рік служби, вже "вивітрився партіотизм..."

Тож - якраз от саме зараз і НЕ НА ЧАСІ© - фарш перемелювати взад на м'ясо!©
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 01:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Что-то слышно об изменении оф фиксированного курса на межбанке?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:04

Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:11

Київ 39,65. Повзуче зростання.
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:13

  Captain Obvious написав:Что-то слышно об изменении оф фиксированного курса на межбанке?


Хороший вопрос.Присоединяюсь к нему (-:

В прошлом году первый скачок был в середина мае, второй в середине июля.

По идее, в этом году должно быть так же +\- месяц. (Бизнесу же нужно как-то прогнозировать свои контракты\бюджеты...)
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Amat написав:В прошлом году первый скачок был в середина мае, второй в середине июля.

Ви впевненi у цьому - бо НБУ так не вважа
Офіційний курс гривні до долару США, зафіксований 24.02.2022 на рівні 29,2549 гривень за 1 долар США діяв до 9:00 21.07.2022. З 9:00 21.07.2022 року офіційний курс гривні до долару США установлено та зафіксовано на рівні 36,5686 гривень за 1 долар США.

https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:30

  edvardd написав:Запорожье
39,65/39,70
41,70/41,95

39,70/39,72
41,80/41,95
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Captain Obvious написав:Что-то слышно об изменении оф фиксированного курса на межбанке?


Коли піднімали в липні курс розрив між ринком і офіційним курсом був біля 7 грн. Зараз він біля 2 грн. Тому змісту розкачувати човен через підняття курсу для НБУ не бачу.
Economist
 
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