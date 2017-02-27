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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10336103371033810339

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 128
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
29%
37
40,50-41,00
17%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
14
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:43

Libo

Уже год как приехал из Америки на войну наш форумчанин Libo, и пропал... :( , давайте помянём его...
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edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Sense, т.е. кацапский альфа банк тоже вон Військові облігації продаёт.
Удивительное время
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:05

edvardd
Ні, невідвідування форуму не є підставою для такого висновку.
Я вважаю що він воює за Україну, поки немає офіційних повідомлень.
AlxK
 
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