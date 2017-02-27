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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:43
Уже год как приехал из Америки на войну наш форумчанин Libo, и пропал...
, давайте помянём его...
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edvardd
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:01
Sense, т.е. кацапский альфа банк тоже вон Військові облігації продаёт.
Удивительное время
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beee
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:05
edvardd
Ні, невідвідування форуму не є підставою для такого висновку.
Я вважаю що він воює за Україну, поки немає офіційних повідомлень.
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AlxK
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