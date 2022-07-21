Успіх написав:Це зменшили - починаючи з січня, чи з лютого? Бо мені премія прийшла позавчора "нечіпана" - правда, то ще за місяць січень, коли ми ще охороняли Бахмут (а не як зараз охороняємо річку Д) І, ще обіцяли підвищення з/п з 14 до 20К, але прийшло за січень 13К(знову на 1,5К менше) Правда, минулий місяць теж так прийшло, але через декілька днів доплатили 1,5К. А цього разу щось ще немає/може і не буде?
З січня призупинили індексацію. В мене як доцента вона становила ~0,6к із 15к. Скільки у Вас точно не знаю, може й 1,5к. Підняли "ставку" до ~20к і суттєво обмежили виплату 30/100к вже з лютого.
Amat написав:В прошлом году первый скачок был в середина мае, второй в середине июля.
Ви впевненi у цьому - бо НБУ так не вважа
Офіційний курс гривні до долару США, зафіксований 24.02.2022 на рівні 29,2549 гривень за 1 долар США діяв до 9:00 21.07.2022. З 9:00 21.07.2022 року офіційний курс гривні до долару США установлено та зафіксовано на рівні 36,5686 гривень за 1 долар США.