Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:32
Alien написав: Amat написав:
В прошлом году первый скачок был в середина мае, второй в середине июля.
Ви впевненi у цьому - бо НБУ так не вважа
Офіційний курс гривні до долару США, зафіксований 24.02.2022 на рівні 29,2549 гривень за 1 долар США діяв до 9:00 21.07.2022. З 9:00 21.07.2022 року офіційний курс гривні до долару США установлено та зафіксовано на рівні 36,5686 гривень за 1 долар США.
https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily
Дякую за уточнення. Певен так і було.
Але ж роздрібний курс зростав заздалегідь.
Мабудь "інсайт"
Amat
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:44
Captain Obvious написав:
Что-то слышно об изменении оф фиксированного курса на межбанке?
буде щось ясно в другій половині березня
lamal
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:53
lamal написав: Captain Obvious написав:
Что-то слышно об изменении оф фиксированного курса на межбанке?
буде щось ясно в другій половині березня
Чорний одразу піде вгору, якщо відпустять курс, або зрівняють з ринковим - принос від Клубу знизиться і тільки на нових рубежах обрете нове дихання.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:11
alex lem написав:
Провінція
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alex lem
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А що з торгівельним балансом? В грудні наторгували в
мінус 2,8 мільярди доларів. Чи це не експортери винні?
BIGor
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