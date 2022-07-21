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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10336103371033810339

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 129
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
19
40,00-40,50
29%
37
40,50-41,00
17%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
14
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:32

  Alien написав:
  Amat написав:В прошлом году первый скачок был в середина мае, второй в середине июля.

Ви впевненi у цьому - бо НБУ так не вважа
Офіційний курс гривні до долару США, зафіксований 24.02.2022 на рівні 29,2549 гривень за 1 долар США діяв до 9:00 21.07.2022. З 9:00 21.07.2022 року офіційний курс гривні до долару США установлено та зафіксовано на рівні 36,5686 гривень за 1 долар США.

https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily


Дякую за уточнення. Певен так і було.
Але ж роздрібний курс зростав заздалегідь.
Мабудь "інсайт" :D
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:44

  Captain Obvious написав:Что-то слышно об изменении оф фиксированного курса на межбанке?
буде щось ясно в другій половині березня
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:53

  lamal написав:
  Captain Obvious написав:Что-то слышно об изменении оф фиксированного курса на межбанке?
буде щось ясно в другій половині березня

Чорний одразу піде вгору, якщо відпустять курс, або зрівняють з ринковим - принос від Клубу знизиться і тільки на нових рубежах обрете нове дихання.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:11

  alex lem написав:Провінція
39,65/39,80
41,72/41,90

39,62/39,77
41,65/41,88
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А що з торгівельним балансом? В грудні наторгували в мінус 2,8 мільярди доларів. Чи це не експортери винні?
BIGor
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