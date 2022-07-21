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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10337103381033910340>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 129
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
19
40,00-40,50
29%
37
40,50-41,00
17%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
14
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:32

  Alien написав:
  Amat написав:В прошлом году первый скачок был в середина мае, второй в середине июля.

Ви впевненi у цьому - бо НБУ так не вважа
Офіційний курс гривні до долару США, зафіксований 24.02.2022 на рівні 29,2549 гривень за 1 долар США діяв до 9:00 21.07.2022. З 9:00 21.07.2022 року офіційний курс гривні до долару США установлено та зафіксовано на рівні 36,5686 гривень за 1 долар США.

https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily


Дякую за уточнення. Певен так і було.
Але ж роздрібний курс зростав заздалегідь.
Мабудь "інсайт" :D
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:44

  Captain Obvious написав:Что-то слышно об изменении оф фиксированного курса на межбанке?
буде щось ясно в другій половині березня
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:53

  lamal написав:
  Captain Obvious написав:Что-то слышно об изменении оф фиксированного курса на межбанке?
буде щось ясно в другій половині березня

Чорний одразу піде вгору, якщо відпустять курс, або зрівняють з ринковим - принос від Клубу знизиться і тільки на нових рубежах обрете нове дихання.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:11

  alex lem написав:Провінція
39,65/39,80
41,72/41,90

39,62/39,77
41,65/41,88
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А що з торгівельним балансом? В грудні наторгували в мінус 2,8 мільярди доларів. Чи це не експортери винні?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:09

  flyman написав:
  Yuri_61 написав:до кінця зими під 40 пірнемо на покупці долару
ну це, якщо НБУ не вирішить перестати спалювати ЗВР на підтримання курсу гривні.
І чому такий ажиотаж по долару не припиняється?
Хто його на мібанку скуповує у таких шалених об'ємах?
Назвіть, будь ласка, найменування підприємств і організацій
і чому ці ж підприємства експортери не продають свою валютну виручку ?
бо тоді б НБУ не спалював би свої ЗВР. і курс долара був би 35 зараз на ЧР.
І коли зазвичай експортери продають цю виручку протягом року?

думаю, що 40+, це нова реальність і ніякого пірнання не буде

Ви думали неправильно! Правда навіщо було над цим думати важко зрозуміти!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:13

  Игорь Алексеевич написав:
  Yuri_61 написав:висновок: не чекати червня

Здесь с начало образования этой ветки один и тот же вопрос каждый год.
Что бы узнать покупать, когда... или продавать, когда... советую начать её читать с первой страницы....

Я так і роблю… Це ж цікаво! Жодної не пропустив! Як книга життя! Практичних вигод не отримав, а ось вільний час проводжу дуже цікаво!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:24

  Qwerty написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Yuri_61 написав:висновок: не чекати червня

Здесь с начало образования этой ветки один и тот же вопрос каждый год.
Что бы узнать покупать, когда... или продавать, когда... советую начать её читать с первой страницы....

Я так і роблю… Це ж цікаво! Жодної не пропустив! Як книга життя! Практичних вигод не отримав, а ось вільний час проводжу дуже цікаво!

))) Подтверждаю.
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:31

  Nazarkino написав:
  Victor8 написав:А вариант 39,90 грн / USD уже не будет, как по Вашему мнению?

Думаю що вже ні

*Відправлено з Чату

Неправильно думали… Буде навіть нижче! Як виявилося нині!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:38

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................24.02.2023...........27.02.2023
дата розрахунку...............23.02.2023............24.02.2023
Євро..................................38,8231.................38,6402...-0.47%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0569 (вчера 1.0617)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.97 (вчера 104.47)
Лихо растем. Рост продолжается до сих пор.

Коллеги! Я вынужден на неопределенное время перестать таскать сюда информацию с сайта НБУ. В армии у меня нормального монитора не будет, а с телефона, извините, не осилю.
Источники информации:
Для недельных сводок: Анализ ликвидности, по понедельникам тут как раз информация за всю неделю, и Результаты интервенций
Официальный курс тут.
Информация об оборотах тут.
Индекс доллара тут
Сибарит
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