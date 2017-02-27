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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10337103381033910340

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 129
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
19
40,00-40,50
29%
37
40,50-41,00
17%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
14
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:57

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................24.02.2023...........27.02.2023
дата розрахунку...............23.02.2023............24.02.2023
Євро..................................38,8231.................38,6402...-0.47%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0569 (вчера 1.0617)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.97 (вчера 104.47)
Лихо растем. Рост продолжается до сих пор.

Коллеги! Я вынужден на неопределенное время перестать таскать сюда информацию с сайта НБУ. В армии у меня нормального монитора не будет, а с телефона, извините, не осилю.
Источники информации:
Для недельных сводок: Анализ ликвидности, по понедельникам тут как раз информация за всю неделю, и Результаты интервенций
Официальный курс тут.
Информация об оборотах тут.
Индекс доллара тут

Повертайтесь із Перемогою!
Курс валют - це менш важливо.
Investor_K
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