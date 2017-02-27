Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................24.02.2023...........27.02.2023 дата розрахунку...............23.02.2023............24.02.2023 Євро..................................38,8231.................38,6402...-0.47% Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0569 (вчера 1.0617)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.97 (вчера 104.47) Лихо растем. Рост продолжается до сих пор.
Коллеги! Я вынужден на неопределенное время перестать таскать сюда информацию с сайта НБУ. В армии у меня нормального монитора не будет, а с телефона, извините, не осилю. Источники информации: Для недельных сводок: Анализ ликвидности, по понедельникам тут как раз информация за всю неделю, и Результаты интервенций Официальный курс тут. Информация об оборотах тут. Индекс доллара тут
Повертайтесь із Перемогою! Курс валют - це менш важливо.
Сибарит написав: Индекс доллара DXY в 15-00 104.97 (вчера 104.47) Лихо растем. Рост продолжается до сих пор.
Результаты интервенций[/url] Официальный курс тут.
Привіт! Підскажіть, 1) Що означає індекс доллара? Для чого він? Це не курс доллара до евро? 2) О котрій годині публікується офіційний курс НБУ? 3) По результатам інтервенцій видно, що йде великий продаж доллара, НБУ набагато більше продає ніж купує, тоді яким чином збільшується золотовалютні резерви? Дякую)
Yuri_61 написав:до кінця зими під 40 пірнемо на покупці долару ну це, якщо НБУ не вирішить перестати спалювати ЗВР на підтримання курсу гривні. І чому такий ажиотаж по долару не припиняється? Хто його на мібанку скуповує у таких шалених об'ємах? Назвіть, будь ласка, найменування підприємств і організацій і чому ці ж підприємства експортери не продають свою валютну виручку ? бо тоді б НБУ не спалював би свої ЗВР. і курс долара був би 35 зараз на ЧР. І коли зазвичай експортери продають цю виручку протягом року?
думаю, що 40+, це нова реальність і ніякого пірнання не буде
Ви думали неправильно! Правда навіщо було над цим думати важко зрозуміти!
Звичайно неправильно, бо обрізали виплати військовим і заморозили до березня бойові, поки не навчаться рахувати по новому. Зжали пружину.
Сибарит написав:Коллеги! Я вынужден на неопределенное время перестать таскать сюда информацию с сайта НБУ. В армии у меня нормального монитора не будет, а с телефона, извините, не осилю.
Удачі Вам і нехай ангелгели-охоронці візьмуть Вас під свій захист! Ну, і якщо буде можливість/нагода - то приєднуйтесь до арти - в нас тут деякі солдати купили собі ноутбуки і спокійно ними користуються, коли мають вільний час!