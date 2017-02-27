Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................24.02.2023...........27.02.2023 дата розрахунку...............23.02.2023............24.02.2023 Євро..................................38,8231.................38,6402...-0.47% Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0569 (вчера 1.0617)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.97 (вчера 104.47) Лихо растем. Рост продолжается до сих пор.
Коллеги! Я вынужден на неопределенное время перестать таскать сюда информацию с сайта НБУ. В армии у меня нормального монитора не будет, а с телефона, извините, не осилю. Источники информации: Для недельных сводок: Анализ ликвидности, по понедельникам тут как раз информация за всю неделю, и Результаты интервенций Официальный курс тут. Информация об оборотах тут. Индекс доллара тут
Повертайтесь із Перемогою! Курс валют - це менш важливо.
Сибарит написав: Индекс доллара DXY в 15-00 104.97 (вчера 104.47) Лихо растем. Рост продолжается до сих пор.
Результаты интервенций[/url] Официальный курс тут.
Привіт! Підскажіть, 1) Що означає індекс доллара? Для чого він? Це не курс доллара до евро? 2) О котрій годині публікується офіційний курс НБУ? 3) По результатам інтервенцій видно, що йде великий продаж доллара, НБУ набагато більше продає ніж купує, тоді яким чином збільшується золотовалютні резерви? Дякую)
Yuri_61 написав:до кінця зими під 40 пірнемо на покупці долару ну це, якщо НБУ не вирішить перестати спалювати ЗВР на підтримання курсу гривні. І чому такий ажиотаж по долару не припиняється? Хто його на мібанку скуповує у таких шалених об'ємах? Назвіть, будь ласка, найменування підприємств і організацій і чому ці ж підприємства експортери не продають свою валютну виручку ? бо тоді б НБУ не спалював би свої ЗВР. і курс долара був би 35 зараз на ЧР. І коли зазвичай експортери продають цю виручку протягом року?
думаю, що 40+, це нова реальність і ніякого пірнання не буде
Ви думали неправильно! Правда навіщо було над цим думати важко зрозуміти!
Звичайно неправильно, бо обрізали виплати військовим і заморозили до березня бойові, поки не навчаться рахувати по новому. Зжали пружину.
Сибарит написав:Коллеги! Я вынужден на неопределенное время перестать таскать сюда информацию с сайта НБУ. В армии у меня нормального монитора не будет, а с телефона, извините, не осилю.
Удачі Вам і нехай ангелгели-охоронці візьмуть Вас під свій захист! Ну, і якщо буде можливість/нагода - то приєднуйтесь до арти - в нас тут деякі солдати купили собі ноутбуки і спокійно ними користуються, коли мають вільний час!
Сибарит написав: Индекс доллара DXY в 15-00 104.97 (вчера 104.47) Лихо растем. Рост продолжается до сих пор.
Результаты интервенций[/url] Официальный курс тут.
Привіт! Підскажіть, 1) Що означає індекс доллара? Для чого він? Це не курс доллара до евро? 2) О котрій годині публікується офіційний курс НБУ? 3) По результатам інтервенцій видно, що йде великий продаж доллара, НБУ набагато більше продає ніж купує, тоді яким чином збільшується золотовалютні резерви? Дякую)
відповідь на питання 3) у звіті інтервенція тільки частина руху валюти - а саме продаж валюти банкам та їх клієнтам.
ще є надходження іноземної допомоги, яка там не відображена. зростання валютних резервів свідчить, що допомоги надходить поки що більше, ніж НБУ витрачає на інтервенції
Успіх А що так можно в тцк або в частині розрулить,,Я хочу воювать в артилерії, бо там зможу постійно сидіть в тирнеті? Наскільки знайомі воюють, наша війна це в окопі в лісопосадках відстрілюваться з стрілкової зброї від окупантів. PS по темі гілки на зараз: 39,65/39,80 41,57/41,75
Сибарит написав:Коллеги! Я вынужден на неопределенное время перестать таскать сюда информацию с сайта НБУ. В армии у меня нормального монитора не будет, а с телефона, извините, не осилю.
Удачі Вам і нехай ангелгели-охоронці візьмуть Вас під свій захист! Ну, і якщо буде можливість/нагода - то приєднуйтесь до арти - в нас тут деякі солдати купили собі ноутбуки і спокійно ними користуються, коли мають вільний час!