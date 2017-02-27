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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лют, 2023 12:45
Варто нагадати прогноз:
Zebra написав:
Додано: Пон 12 гру, 2022 20:48
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.
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Faceless
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:50
Faceless написав:
Варто нагадати прогноз:
Zebra написав:
Додано: Пон 12 гру, 2022 20:48
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.
що ви так сурово.
це прогнозист одного прогнозу, така школа - й колись він вгадає
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:50
Faceless написав:
Варто нагадати прогноз:
Zebra написав:
Додано: Пон 12 гру, 2022 20:48
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.
Рік не вказано
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Додано: Суб 25 лют, 2023 13:02
Faceless написав:
Варто нагадати прогноз:
Zebra написав:
Додано: Пон 12 гру, 2022 20:48
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.
Ну от бачите, а у нас лютий ))
Якби був февраль, то прогноз би здійснився.
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Илата Наволач
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Vic
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