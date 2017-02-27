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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10338103391034010341

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 129
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
19
40,00-40,50
29%
37
40,50-41,00
17%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
14
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Варто нагадати прогноз:
  Zebra написав: Додано: Пон 12 гру, 2022 20:48
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:50

  Faceless написав:Варто нагадати прогноз:
  Zebra написав: Додано: Пон 12 гру, 2022 20:48
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.

що ви так сурово.

це прогнозист одного прогнозу, така школа - й колись він вгадає :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:50

  Faceless написав:Варто нагадати прогноз:
  Zebra написав: Додано: Пон 12 гру, 2022 20:48
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.

Рік не вказано
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 13:02

  Faceless написав:Варто нагадати прогноз:
  Zebra написав: Додано: Пон 12 гру, 2022 20:48
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.

Ну от бачите, а у нас лютий ))
Якби був февраль, то прогноз би здійснився.
Илата Наволач
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