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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лют, 2023 12:50
Faceless написав:
Варто нагадати прогноз:
Zebra написав:
Додано: Пон 12 гру, 2022 20:48
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.
що ви так сурово.
це прогнозист одного прогнозу, така школа - й колись він вгадає
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:50
Faceless написав:
Варто нагадати прогноз:
Zebra написав:
Додано: Пон 12 гру, 2022 20:48
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.
Рік не вказано
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Додано: Суб 25 лют, 2023 13:02
Faceless написав:
Варто нагадати прогноз:
Zebra написав:
Додано: Пон 12 гру, 2022 20:48
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.
Ну от бачите, а у нас лютий ))
Якби був февраль, то прогноз би здійснився.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 14:33
alex lem написав:
А що так можно в тцк або в частині розрулить,,Я хочу воювать в артилерії, бо там зможу постійно сидіть в тирнеті? Наскільки знайомі воюють, наша війна це в окопі в лісопосадках відстрілюваться з стрілкової зброї від окупантів.
Так не можна... але, раптом у нашого колеги є знайомі, які можуть допомогти у цьому?
Або ще чув, що якщо десь служить родич(брат/син/батько) - то теж можна писати рапорт на перевод до нього. Але, як це відбувається на практиці/і чи це приносить позитивний результат - не знаю.
А про "наша війна лише в окопі" - то вже 100500раз писав, що:
а) періодично - раз в 5-7-10-14днів проходять ЗАМІНИ і тих хто в окопі/бліндажі відводять у неглибокий тил відпочити, а "свіжих/відпочивших"- відвозять на їхнє місце!
б) зі стрілкової зброї відстрілюється піхота!(в арти трохи інші завдання
)
І так, їм ЗНАЧНО важче, але і їх теж періодично замінюють.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 15:12
Доколе будет падать этот ипучий доллар??!
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asti
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Додано: Суб 25 лют, 2023 15:37
asti написав:
Доколе будет падать этот ипучий доллар??!
затарились, у самого вже як мінімум було бажання прикупити, но наразі на заборі
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Nazarkino
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Додано: Суб 25 лют, 2023 15:51
Faceless написав:
Варто нагадати прогноз:
Zebra написав:
Додано: Пон 12 гру, 2022 20:48
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.
ну если брать более дальнюю перспективу то 55 будет намного вероятнее чем 30....когда-то тоже при 5.05 думали некоторые что 8 не будет.Сейчас 40.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 16:46
asti написав:
Доколе будет падать этот ипучий доллар??!
до червня
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Додано: Суб 25 лют, 2023 17:55
Всім привіт
На сусідньову валютному форумі (мінфін) один тип збуджено розмірковував, що це не гарна справа, що гроші однієї держави, хай найпотужнішої, є також резервною валютою всіх країн світу. Йому це дуже не подобається. Він накнопав, що краще б вигадали для цій цілей окрему світову валюту
Він або шанувальник руzzкого міру, або ідеаліст або біткоінів накупив або все разом.
Або інше, але не хочу його образити своїми підозрами
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 25 лют, 2023 17:58, всього редагувалось 2 разів.
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Yuri_61
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Додано: Суб 25 лют, 2023 17:57
Yuri_61 написав:
Всім привіт
На сусідньову валютному форумі (мінфін) один тип збуджено розмірковував, що це не гарна справа, що гроші однієї держави, хай найпотужнішої, є також резервною валютою всіх країн світу. Йому це дуже не подобається. Він накнопав, що краще б вигадали для цій цілей окрему світову валюту
Він або шанувальник руzzкого міру, або ідеаліст або біткоінів еакупив або все разом.
Ну і ?
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Investor_K
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