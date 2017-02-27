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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10339103401034110342>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 130
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
20
40,00-40,50
28%
37
40,50-41,00
17%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
14
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:50

  Faceless написав:Варто нагадати прогноз:
  Zebra написав: Додано: Пон 12 гру, 2022 20:48
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.

що ви так сурово.

це прогнозист одного прогнозу, така школа - й колись він вгадає :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:50

  Faceless написав:Варто нагадати прогноз:
  Zebra написав: Додано: Пон 12 гру, 2022 20:48
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.

Рік не вказано
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 13:02

  Faceless написав:Варто нагадати прогноз:
  Zebra написав: Додано: Пон 12 гру, 2022 20:48
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.

Ну от бачите, а у нас лютий ))
Якби був февраль, то прогноз би здійснився.
Илата Наволач
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 14:33

Все буде добре!©

  alex lem написав:А що так можно в тцк або в частині розрулить,,Я хочу воювать в артилерії, бо там зможу постійно сидіть в тирнеті? Наскільки знайомі воюють, наша війна це в окопі в лісопосадках відстрілюваться з стрілкової зброї від окупантів.
Так не можна... але, раптом у нашого колеги є знайомі, які можуть допомогти у цьому?
Або ще чув, що якщо десь служить родич(брат/син/батько) - то теж можна писати рапорт на перевод до нього. Але, як це відбувається на практиці/і чи це приносить позитивний результат - не знаю.

А про "наша війна лише в окопі" - то вже 100500раз писав, що:
а) періодично - раз в 5-7-10-14днів проходять ЗАМІНИ і тих хто в окопі/бліндажі відводять у неглибокий тил відпочити, а "свіжих/відпочивших"- відвозять на їхнє місце!
б) зі стрілкової зброї відстрілюється піхота!(в арти трохи інші завдання ;) )
І так, їм ЗНАЧНО важче, але і їх теж періодично замінюють.
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 15:12

Доколе будет падать этот ипучий доллар??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 15:37

  asti написав:Доколе будет падать этот ипучий доллар??!


затарились, у самого вже як мінімум було бажання прикупити, но наразі на заборі
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 15:51

  Faceless написав:Варто нагадати прогноз:
  Zebra написав: Додано: Пон 12 гру, 2022 20:48
К концу февраля курс перевалит 50 и попробует 55.

ну если брать более дальнюю перспективу то 55 будет намного вероятнее чем 30....когда-то тоже при 5.05 думали некоторые что 8 не будет.Сейчас 40.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 16:46

  asti написав:Доколе будет падать этот ипучий доллар??!

до червня
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Всім привіт
На сусідньову валютному форумі (мінфін) один тип збуджено розмірковував, що це не гарна справа, що гроші однієї держави, хай найпотужнішої, є також резервною валютою всіх країн світу. Йому це дуже не подобається. Він накнопав, що краще б вигадали для цій цілей окрему світову валюту :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Він або шанувальник руzzкого міру, або ідеаліст або біткоінів накупив або все разом.
Або інше, але не хочу його образити своїми підозрами :wink:
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 25 лют, 2023 17:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:57

  Yuri_61 написав:Всім привіт
На сусідньову валютному форумі (мінфін) один тип збуджено розмірковував, що це не гарна справа, що гроші однієї держави, хай найпотужнішої, є також резервною валютою всіх країн світу. Йому це дуже не подобається. Він накнопав, що краще б вигадали для цій цілей окрему світову валюту :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Він або шанувальник руzzкого міру, або ідеаліст або біткоінів еакупив або все разом.

Ну і ?
Investor_K
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