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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10339103401034110342

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 130
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
20
40,00-40,50
28%
37
40,50-41,00
17%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
14
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:57

  Yuri_61 написав:Всім привіт
На сусідньову валютному форумі (мінфін) один тип збуджено розмірковував, що це не гарна справа, що гроші однієї держави, хай найпотужнішої, є також резервною валютою всіх країн світу. Йому це дуже не подобається. Він накнопав, що краще б вигадали для цій цілей окрему світову валюту :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Він або шанувальник руzzкого міру, або ідеаліст або біткоінів еакупив або все разом.

Ну і ?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:59

  sergikkc007 написав:
  asti написав:Доколе будет падать этот ипучий доллар??!

до червня

до серпня
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:02

  asti написав:Доколе будет падать этот ипучий доллар??!

В марте разворот на 40+
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:04

  Investor_K написав:
  Yuri_61 написав:Всім привіт
На сусідньову валютному форумі (мінфін) один тип збуджено розмірковував, що це не гарна справа, що гроші однієї держави, хай найпотужнішої, є також резервною валютою всіх країн світу. Йому це дуже не подобається. Він накнопав, що краще б вигадали для цій цілей окрему світову валюту :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Він або шанувальник руzzкого міру, або ідеаліст або біткоінів еакупив або все разом.

Ну і ?


отакі типи хочуть посіяти в нас зернятка сумніву
я тут хочу позбутися залишків гривні вивівши їху долари, а він тут під руку попався з такими розмірковуваннями про неправильний і порочний фінансовий світоустрій
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:25

  Yuri_61 написав:
отакі типи хочуть посіяти в нас зернятка сумніву
я тут хочу позбутися залишків гривні вивівши їху долари, а він тут під руку попався з такими розмірковуваннями про неправильний і порочний фінансовий світоустрій


Ви ж говорите, що гривня до серпня буде зміцнюватися :shock:
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

1 марта ожидается погашение военных облигаций на сумму 27 млрд гривен. Сумма существенная, но вряд ли окажет какое-либо влияние на наличный курс, максимум прибавится членов клуба 100к.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:06

  Vert написав:1 марта ожидается погашение военных облигаций на сумму 27 млрд гривен. Сумма существенная, но вряд ли окажет какое-либо влияние на наличный курс, максимум прибавится членов клуба 100к.

Ясное дело, что особого влияния на фоне прибитого гвоздями курса, эта сумма не окажет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:13

  Yuri_61 написав:
  sergikkc007 написав:
  asti написав:Доколе будет падать этот ипучий доллар??!

до червня

до серпня

А хай вам грець! :) :)
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