|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лют, 2023 17:57
Yuri_61 написав:
Всім привіт
На сусідньову валютному форумі (мінфін) один тип збуджено розмірковував, що це не гарна справа, що гроші однієї держави, хай найпотужнішої, є також резервною валютою всіх країн світу. Йому це дуже не подобається. Він накнопав, що краще б вигадали для цій цілей окрему світову валюту
Він або шанувальник руzzкого міру, або ідеаліст або біткоінів еакупив або все разом.
Ну і ?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8529
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 лют, 2023 17:59
sergikkc007 написав: asti написав:
Доколе будет падать этот ипучий доллар??!
до червня
до серпня
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2458
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 406 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 25 лют, 2023 18:02
asti написав:
Доколе будет падать этот ипучий доллар??!
В марте разворот на 40+
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 484
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 лют, 2023 18:04
Investor_K написав: Yuri_61 написав:
Всім привіт
На сусідньову валютному форумі (мінфін) один тип збуджено розмірковував, що це не гарна справа, що гроші однієї держави, хай найпотужнішої, є також резервною валютою всіх країн світу. Йому це дуже не подобається. Він накнопав, що краще б вигадали для цій цілей окрему світову валюту
Він або шанувальник руzzкого міру, або ідеаліст або біткоінів еакупив або все разом.
Ну і ?
отакі типи хочуть посіяти в нас зернятка сумніву
я тут хочу позбутися залишків гривні вивівши їху долари, а він тут під руку попався з такими розмірковуваннями про неправильний і порочний фінансовий світоустрій
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2458
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 406 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 25 лют, 2023 18:25
Yuri_61 написав:
отакі типи хочуть посіяти в нас зернятка сумнівуя тут хочу позбутися залишків гривні вивівши їху долари
, а він тут під руку попався з такими розмірковуваннями про неправильний і порочний фінансовий світоустрій
Ви ж говорите, що гривня до серпня буде зміцнюватися
-
sergikkc007
-
-
- Повідомлень: 301
- З нами з: 21.04.20
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 лют, 2023 18:48
1 марта ожидается погашение военных облигаций на сумму 27 млрд гривен. Сумма существенная, но вряд ли окажет какое-либо влияние на наличный курс, максимум прибавится членов клуба 100к.
-
Vert
-
-
- Повідомлень: 151
- З нами з: 21.09.09
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:06
Vert написав:
1 марта ожидается погашение военных облигаций на сумму 27 млрд гривен. Сумма существенная, но вряд ли окажет какое-либо влияние на наличный курс, максимум прибавится членов клуба 100к.
Ясное дело, что особого влияния на фоне прибитого гвоздями курса, эта сумма не окажет.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11765
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1611 раз.
- Подякували: 3509 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:13
Yuri_61 написав: sergikkc007 написав: asti написав:
Доколе будет падать этот ипучий доллар??!
до червня
до серпня
А хай вам грець!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3229
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 604 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:37
Yuri_61 написав:
На сусідньову валютному форумі (мінфін)
я б сильно не захоплювався тамтешнім чтивом)) щось писати по темі фінансів там нема кому, Перес намагався, але і той втік)) там тепер Alex2006 "звєзда ютуба" (забанений на фінансах наскільки я зрозумів) розповідає про курс 30, оленів та кабанів)
Але вибір за вами)
Востаннє редагувалось otshelnick1
в Суб 25 лют, 2023 19:39, всього редагувалось 1 раз.
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:38
sergikkc007 написав: asti написав:
Доколе будет падать этот ипучий доллар??!
до червня
Yuri_61 написав: sergikkc007 написав: asti написав:
Доколе будет падать этот ипучий доллар??!
до червня
до серпня
75stasstas75 написав: asti написав:
Доколе будет падать этот ипучий доллар??!
В марте разворот на 40+
Слабакі: до березня, до квітня, до травня, до червня, до липня, до серпня, до вересня, до жовтня, до листопада, до грудня !!!
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5737
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6497 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32119
|35593152
|
|
|1713
|12704651
|
|
|7975
|22887667
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|