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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:50
Vert написав:
1 марта ожидается погашение военных облигаций на сумму 27 млрд гривен. Сумма существенная, но вряд ли окажет какое-либо влияние на наличный курс, максимум прибавится членов клуба 100к.
О так, у мене в червні закінчується.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 20:12
Yuri_61 написав:
Всім привіт
На сусідньову валютному форумі (мінфін) один тип збуджено розмірковував, що це не гарна справа, що гроші однієї держави, хай найпотужнішої, є також резервною валютою всіх країн світу. Йому це дуже не подобається. Він накнопав, що краще б вигадали для цій цілей окрему світову валюту
Він або шанувальник руzzкого міру, або ідеаліст або біткоінів накупив або все разом.
Або інше, але не хочу його образити своїми підозрами
якщо бути об'єктивним, то наявна система резервних валют не відповідає сучасній міжнародній економіці. дисбаланси накопичуються, й колись це поламається.
на мій погляд, неможливо друкувати нескінченно навіть світову резервну валюту. але поки що альтернативи немає, й я навіть не зустрічав концепцію, як мають функціювати нові світові фінанси.
й коли існуюча система перестане працювати - теж цікаве питання. методики розрахунку немає.
не шанувальник руzzкого мира, а скоріш навпаки.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 20:20
Василь-Рівне написав:
Слабакі: до березня, до квітня, до травня, до червня, до липня, до серпня, до вересня, до жовтня, до листопада, до грудня !!!
Яка різниця доки він буде падати. Навіть якщо буде падати до кінця року, що дуже малоймовірно, все рівно нижче курсу НБУ (37) не впаде. І потім виросте значно вище.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 20:29
ну так отпустили бы и дальше таргетировали, если всё так классно или боятся сильного укрепления нацвалюты? так нехай себе - по моему эта мелочь, по сравнению с войной...
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Додано: Суб 25 лют, 2023 20:37
чик Як на мене, то все рівно офіційний курс піднімуть до ~42 грн. Питання тільки коли: найоптимальніший час з точки зору бюджету - це травень.
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