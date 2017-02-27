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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10340103411034210343

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 130
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
4%
5
39,50-40,00
15%
20
40,00-40,50
28%
37
40,50-41,00
17%
22
41,00-41,50
10%
13
41,50-42,00
7%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
14
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:50

  Vert написав:1 марта ожидается погашение военных облигаций на сумму 27 млрд гривен. Сумма существенная, но вряд ли окажет какое-либо влияние на наличный курс, максимум прибавится членов клуба 100к.

О так, у мене в червні закінчується.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:12

  Yuri_61 написав:Всім привіт
На сусідньову валютному форумі (мінфін) один тип збуджено розмірковував, що це не гарна справа, що гроші однієї держави, хай найпотужнішої, є також резервною валютою всіх країн світу. Йому це дуже не подобається. Він накнопав, що краще б вигадали для цій цілей окрему світову валюту :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Він або шанувальник руzzкого міру, або ідеаліст або біткоінів накупив або все разом.
Або інше, але не хочу його образити своїми підозрами :wink:

якщо бути об'єктивним, то наявна система резервних валют не відповідає сучасній міжнародній економіці. дисбаланси накопичуються, й колись це поламається.

на мій погляд, неможливо друкувати нескінченно навіть світову резервну валюту. але поки що альтернативи немає, й я навіть не зустрічав концепцію, як мають функціювати нові світові фінанси.

й коли існуюча система перестане працювати - теж цікаве питання. методики розрахунку немає.

не шанувальник руzzкого мира, а скоріш навпаки. :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:Слабакі: до березня, до квітня, до травня, до червня, до липня, до серпня, до вересня, до жовтня, до листопада, до грудня !!!

Яка різниця доки він буде падати. Навіть якщо буде падати до кінця року, що дуже малоймовірно, все рівно нижче курсу НБУ (37) не впаде. І потім виросте значно вище.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ну так отпустили бы и дальше таргетировали, если всё так классно или боятся сильного укрепления нацвалюты? так нехай себе - по моему эта мелочь, по сравнению с войной...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:37

чик Як на мене, то все рівно офіційний курс піднімуть до ~42 грн. Питання тільки коли: найоптимальніший час з точки зору бюджету - це травень.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:12

  Дюрі-бачі написав:чик Як на мене, то все рівно офіційний курс піднімуть до ~42 грн. Питання тільки коли: найоптимальніший час з точки зору бюджету - це травень.

продолжают доить пересичных и об экономфинансовых проблемах правду не скажут и особо не заботятся, это ж не их детям возвращать и восстанавливать потом, а апять же простым людям, многие из которых могут и не вернутся с войны :( , а другие из "европ"...
много букв неохота, но даже если курс снижается не рукотворно-управляемо, то это надо исправлять, а не поощрять.
чик
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