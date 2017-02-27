О так, у мене в червні закінчується.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:50
Додано: Суб 25 лют, 2023 20:12
якщо бути об'єктивним, то наявна система резервних валют не відповідає сучасній міжнародній економіці. дисбаланси накопичуються, й колись це поламається.
на мій погляд, неможливо друкувати нескінченно навіть світову резервну валюту. але поки що альтернативи немає, й я навіть не зустрічав концепцію, як мають функціювати нові світові фінанси.
й коли існуюча система перестане працювати - теж цікаве питання. методики розрахунку немає.
не шанувальник руzzкого мира, а скоріш навпаки.
Додано: Суб 25 лют, 2023 20:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Яка різниця доки він буде падати. Навіть якщо буде падати до кінця року, що дуже малоймовірно, все рівно нижче курсу НБУ (37) не впаде. І потім виросте значно вище.
Додано: Суб 25 лют, 2023 20:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ну так отпустили бы и дальше таргетировали, если всё так классно или боятся сильного укрепления нацвалюты? так нехай себе - по моему эта мелочь, по сравнению с войной...
Додано: Суб 25 лют, 2023 20:37
чик Як на мене, то все рівно офіційний курс піднімуть до ~42 грн. Питання тільки коли: найоптимальніший час з точки зору бюджету - це травень.
Додано: Суб 25 лют, 2023 21:12
продолжают доить пересичных и об экономфинансовых проблемах правду не скажут и особо не заботятся, это ж не их детям возвращать и восстанавливать потом, а апять же простым людям, многие из которых могут и не вернутся с войны , а другие из "европ"...
много букв неохота, но даже если курс снижается не рукотворно-управляемо, то это надо исправлять, а не поощрять.
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