О так, у мене в червні закінчується.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:50
Додано: Суб 25 лют, 2023 20:12
якщо бути об'єктивним, то наявна система резервних валют не відповідає сучасній міжнародній економіці. дисбаланси накопичуються, й колись це поламається.
на мій погляд, неможливо друкувати нескінченно навіть світову резервну валюту. але поки що альтернативи немає, й я навіть не зустрічав концепцію, як мають функціювати нові світові фінанси.
й коли існуюча система перестане працювати - теж цікаве питання. методики розрахунку немає.
не шанувальник руzzкого мира, а скоріш навпаки.
Додано: Суб 25 лют, 2023 20:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Яка різниця доки він буде падати. Навіть якщо буде падати до кінця року, що дуже малоймовірно, все рівно нижче курсу НБУ (37) не впаде. І потім виросте значно вище.
Додано: Суб 25 лют, 2023 20:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ну так отпустили бы и дальше таргетировали, если всё так классно или боятся сильного укрепления нацвалюты? так нехай себе - по моему эта мелочь, по сравнению с войной...
Додано: Суб 25 лют, 2023 20:37
чик Як на мене, то все рівно офіційний курс піднімуть до ~42 грн. Питання тільки коли: найоптимальніший час з точки зору бюджету - це травень.
Додано: Суб 25 лют, 2023 21:12
продолжают доить пересичных и об экономфинансовых проблемах правду не скажут и особо не заботятся, это ж не их детям возвращать и восстанавливать потом, а апять же простым людям, многие из которых могут и не вернутся с войны , а другие из "европ"...
много букв неохота, но даже если курс снижается не рукотворно-управляемо, то это надо исправлять, а не поощрять.
Додано: Нед 26 лют, 2023 10:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Й знову про гроші
Чому я приділяю таку увагу наявності грошей, в тому числі – безготівці. Бо цей показник доволі точно відображається навіть у щоденних звітах, й кореляцію між кількістю грошей та курсом ніхто не заперечує. хоч вона й нелінійна, бо під час різких рухів курсу, починають грати інші фактори, більше психологічні.
Повертаємось до грошей. за період 2017-2021 діє доволі цікава динаміка наявних грошей. 2022 не беру, бо по-перше, його вже розбирали, по друге – тут війна зовсім змінила картину. А до 2016 року немає відповідних звітів.
млн грн
Рік | коррах | Депосерт | безгот | кеш | Разом гроші Приріст
2016 | 40 504 | 68 042 | 108 546 | 341 059 | 449 605 | 23 760
2017 | 37 490 | 67 020 | 104 510 | 361 544 | 466 054 | 16 449
2018 | 35 650 | 61 944 | 97 594 | 400 119 | 497 713 | 31 659
2019 | 52 432 | 151 966 | 204 398 | 425 041 | 629 440 | 131 727
2020 | 37 490 | 163 602 | 201 092 | 558 480 | 759 571 | 130 131
2021 | 34 840 | 212 799 | 247 639 | 627 605 | 875 243 | 115 672
Якщо за 2017-2018 роки приріст грошей складав 20-30 ярдів грн, то в 2019-2021 – 120 – 130 ярдів. Чому так? Одна з причин – зміна підходів при складанні бюджету держави. Якщо в 2017 дефіціт бюджету був на рівні 42 ярди, 2018 – 68 ярдів, 2019 – 87 ярдів грн, то вже 2020 – 224 ярди грн, 2021 – 187 ярдів грн.
В усіх випадках більша частина дефіціту закривалась за рахунок ОВДП, але якщо в 2017-2018 роках це закривалося за рахунок наявних грошей, то в 2020-2021 вже вдалися до скритої емісії у вигляді рефінансу банків – 97 ярдів за 2 роки. Привіт тим, хто розповідає що піраміду ОВДП побудував Порошенко – найбільше зростання боргу прийшлося на інші періоди. При Порошенко найбільше зростання ОВДП було при докапиталізації Привату (десь 150 ярдів грн)
2019 рік стоїть осторонь, бо хоч на цей рік припала найбільша емісія, вона мала іншу природу – грн були емітовані під нерезів, якм вклали в ОВДП близько 5 ярдів дол (про це на форумі багато говорили) та під 3 ярди дол, які Газпром сплатив Нафтогазу у якості штрафу (за що зараз намагаються вжучити Коболева)
Ще хочу звернути увагу, що якраз з 2019 року розмір депосертифікатів став суттєвим. Причому зайві гроші (непотрібні для поточних розрахунків та які не інвестовані в інші інструменти) складали десь 100 ярдів грн.
Якось так
ps поки що не знайшов, як зручно таблиці викладати
Додано: Нед 26 лют, 2023 11:39
Мабуть "каруселі" починають давати результат, який очікував НБУ. Готівка від карусельників заливає обмінники. Вже стикався з тим, що гривні в обмінці взагалі не було, а в іншій віддали останню.
В банках стабільно високий попит на вал.депо за гривню. Ті, хто сумнівався і боявся безготівкового долару через 3 міс. побачили, що проблем з отриманням нема.
Банки почали піднімати комісії за такими деп.
Думаю, що за пару місяців курс вал депо та готівковий знайдуть баланс не на радість "карусельникив", серед яких і я. Але я вважаю що зміцнення гривні - це добре і сподіваюсь, що вона і далі буде зміцнюватись завдяки підтримці України міжнародною спільнотою та діям НБУ.
Додано: Нед 26 лют, 2023 12:25
ходят слухи шо дело стросс-кана было сигналом определенным кругам (с вашей точки зрения русским ) - эмитентом мировой резервной валюты мвф не будет.
Додано: Нед 26 лют, 2023 12:44
Сибарит
Удачи Вам!
И пусть пули обходят стороной!
Скорейшего окончания войны и возвращайтесь!
Бог с ней с информацией с сайта НБУ, но при возможности появляйтесь на форуме, не пропадайте.
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