Додано: Нед 26 лют, 2023 10:09

Й знову про грошіЧому я приділяю таку увагу наявності грошей, в тому числі – безготівці. Бо цей показник доволі точно відображається навіть у щоденних звітах, й кореляцію між кількістю грошей та курсом ніхто не заперечує. хоч вона й нелінійна, бо під час різких рухів курсу, починають грати інші фактори, більше психологічні.Повертаємось до грошей. за період 2017-2021 діє доволі цікава динаміка наявних грошей. 2022 не беру, бо по-перше, його вже розбирали, по друге – тут війна зовсім змінила картину. А до 2016 року немає відповідних звітів.2016 | 40 504 | 68 042 || 341 059 || 23 7602017 | 37 490 | 67 020 || 361 544 || 16 4492018 | 35 650 | 61 944 || 400 119 || 31 6592019 | 52 432 | 151 966 || 425 041 || 131 7272020 | 37 490 | 163 602 || 558 480 || 130 1312021 | 34 840 | 212 799 || 627 605 || 115 672Якщо за 2017-2018 роки приріст грошей складавярдів грн, то в 2019-2021 –ярдів. Чому так? Одна з причин – зміна підходів при складанні бюджету держави. Якщо в 2017 дефіціт бюджету був на рівніярди, 2018 –ярдів, 2019 –ярдів грн, то вже 2020 –ярди грн, 2021 –ярдів грн.В усіх випадках більша частина дефіціту закривалась за рахунок ОВДП, але якщо в 2017-2018 роках це закривалося за рахунок наявних грошей, то в 2020-2021 вже вдалися до скритої емісії у вигляді рефінансу банків –ярдів за 2 роки. Привіт тим, хто розповідає що піраміду ОВДП побудував Порошенко – найбільше зростання боргу прийшлося на інші періоди. При Порошенко найбільше зростання ОВДП було при докапиталізації Привату (десьярдів грн)2019 рік стоїть осторонь, бо хоч на цей рік припала найбільша емісія, вона мала іншу природу – грн були емітовані під нерезів, якм вклали в ОВДП близькоярдів дол (про це на форумі багато говорили) та підярди дол, які Газпром сплатив Нафтогазу у якості штрафу (за що зараз намагаються вжучити Коболева)Ще хочу звернути увагу, що якраз з 2019 року розмір депосертифікатів став суттєвим. Причому зайві гроші (непотрібні для поточних розрахунків та які не інвестовані в інші інструменти) складали десьярдів грн.Якось такps поки що не знайшов, як зручно таблиці викладати